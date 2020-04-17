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В России увеличился спрос на строительство деревянных домов

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Фото: РИА Новости/Алексей Куденко
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Рост экономической нестабильности в мире и в России, а также неустойчивость рубля подстегнули отложенный спрос на строительство деревянных загородных домов, рассказали «Известиям» эксперты.

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Директор по стратегическому развитию Ассоциации деревянного домостроения Семен Гоглев заявил, что в среднем по стране в марте показатель вырос на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Гоглев уверен, что это связано с тем, что люди решили больше не откладывать инвестиции, чтобы не потерять деньги. Кроме того, во время самоизоляции многим россиянам стали очевидны преимущества жизни в собственном доме.

«В ближайшие пять месяцев общий объем производства, строительства и продаж деревянных загородных домов может вырасти на 15–20% по сравнению с 2019-м», — спрогнозировал Гоглев.

С ним солидарен руководитель центра загородной недвижимости федеральной риелторской компании «Этажи» Антон Сауков, который считает, что интерес к деревянному строительству может увеличиться в среднем на 20–25%.

Также он подтвердил, что в марте спрос на загородные дома и земельные участки вырос на 25% относительно аналогичного периода прошлого года. При этом, по словам Саукова, выросло число покупателей земельных участков и дач в черте города.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

На вольные луга: в РФ станут строить на 20% больше деревянных домов

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