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Президент Бразилии уволил министра здравоохранения

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Фото: REUTERS/Adriano Machado
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Президент Бразилии Жаир Болсонару уволил министра здравоохранения страны Энрике Мандетту на фоне разногласий по борьбе с пандемией коронавируса. Об этом 16 апреля Мандетта сообщил в своем Twitter.

«Я только что встречался с президентом Жаиром Болсонару, который сообщил о моем увольнении с должности министра здравоохранения», — написал он, добавив, что благодарен за работу коллегам и желает успехов преемнику.

Мандетта был одним из сторонников социальных ограничений в Бразилии и поддерживал решения губернаторов о закрытии школ и предприятий из-за распространения COVID-19. Эта позиция отличалась от мнения Болсонару, который назвал коронавирусную инфекцию «небольшим гриппом», и утверждал, что экономические последствия от изоляции могут быть хуже, чем от пандемии.

Кроме того, Энрике Мандетта поставил под сомнение утверждение президента об эффективности лекарства от малярии при лечении коронавируса.

Новым главой ведомства стал онколог Нельсон Тейч, который ранее поддерживал президентскую кампанию Болсонару.

С 28 марта Бразилия временно закрыла границы для въезда всех иностранцев в связи с пандемией коронавируса. Для граждан других стран также был наложен запрет на транзит через страну. В течение ближайших 30 дней авиакомпании не будут брать таких пассажиров на борт.

По данным Worldometer на 17 апреля, в Бразилии зафиксировано более 30 тыс. случаев заражения коронавирусом, свыше 1,9 тыс. пациентов скончались.

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