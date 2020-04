Президент Бразилии уволил министра здравоохранения

Президент Бразилии Жаир Болсонару уволил министра здравоохранения страны Энрике Мандетту на фоне разногласий по борьбе с пандемией коронавируса. Об этом 16 апреля Мандетта сообщил в своем Twitter.

«Я только что встречался с президентом Жаиром Болсонару, который сообщил о моем увольнении с должности министра здравоохранения», — написал он, добавив, что благодарен за работу коллегам и желает успехов преемнику.

Acabo de ouvir do presidente Jair Bolsonaro o aviso da minha demissão do Ministério da Saúde.

Quero agradecer a oportunidade que me foi dada, de ser gerente do nosso SUS, de pôr de pé o projeto de melhoria da saúde dos brasileiros e