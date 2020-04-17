Президент Бразилии уволил министра здравоохранения

Президент Бразилии Жаир Болсонару уволил министра здравоохранения страны Энрике Мандетту на фоне разногласий по борьбе с пандемией коронавируса. Об этом 16 апреля Мандетта сообщил в своем Twitter.

«Я только что встречался с президентом Жаиром Болсонару, который сообщил о моем увольнении с должности министра здравоохранения», — написал он, добавив, что благодарен за работу коллегам и желает успехов преемнику.

Acabo de ouvir do presidente Jair Bolsonaro o aviso da minha demissão do Ministério da Saúde.

Quero agradecer a oportunidade que me foi dada, de ser gerente do nosso SUS, de pôr de pé o projeto de melhoria da saúde dos brasileiros e — Henrique Mandetta (@lhmandetta) April 16, 2020

Мандетта был одним из сторонников социальных ограничений в Бразилии и поддерживал решения губернаторов о закрытии школ и предприятий из-за распространения COVID-19. Эта позиция отличалась от мнения Болсонару, который назвал коронавирусную инфекцию «небольшим гриппом», и утверждал, что экономические последствия от изоляции могут быть хуже, чем от пандемии.

Кроме того, Энрике Мандетта поставил под сомнение утверждение президента об эффективности лекарства от малярии при лечении коронавируса.

Новым главой ведомства стал онколог Нельсон Тейч, который ранее поддерживал президентскую кампанию Болсонару.