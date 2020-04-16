Нарушитель самоизоляции пытался дать взятку полиции

В Москве нарушитель самоизоляции пытался дать взятку сотруднику ГИБДД. Водитель хотел проехать в столицу без цифрового пропуска. Нарущитель за рарешение проезда предложил полицейскому 3 тыс. рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело. Мужчину в ближайшее время ждет суд.