Инфекционист назвал сроки наступления пика эпидемии коронавируса в России

Пик заболевания коронавирусной инфекцией наступит в России через полтора-два месяца. Об этом в четверг, 16 апреля, заявил доктор медицинских наук, профессор, врач-инфекционист Николай Малышев.

По его словам, большинство экспертов сходится во мнении, что пик будет в июне-июле.

«И понятно, что раз идет разгар, то каждый день количество заболевших будет больше. И, к сожалению, количество умерших также будет нарастать», — цитирует медика «РИА Новости».

Малышев рассказал, что, согласно мнению экспертного сообщества, через полтора-два месяца после того, как пик будет пройден, начнется снижение количества случаев заболевания, сообщает RT.

Профессор подчеркнул, что многие россияне переносят болезнь без каких-либо симптомов, передает телеканал «360».

«Увеличивается количество переболевших, это неплохо», — пояснил он.

По состоянию на 16 апреля в России общее число заболевших достигло 27 938 человек в 84 регионах страны. Умерли 232 пациента, выздоровели 2304.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. 11 марта ВОЗ объявила пандемию заболевания. Случаи заражения с начала распространения инфекции зафиксированы более чем в 200 странах мира.

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