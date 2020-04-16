Прямой эфир
Сюжет:

Шнуров дал рекомендации по проведению самоизоляции с пользой

0
Фото: ТАСС/Наиль Фаттахов
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Музыкант Сергей Шнуров прокомментировал в четверг, 16 апреля, ситуацию с режимом самоизоляции из-за коронавирусной инфекции COVID-19. Также он дал несколько рекомендаций в эфире радио «Эхо Москвы», как пережить этот период без ущерба для психологического здоровья.

По его словам, сам он себя ощущает как советский инженер в доме отдыха, но непонятно, сколько продлится эта путевка.

«Можно заняться процедурами, почитать необязательную литературу и посмотреть на жизнь несколько сбоку, что всегда полезно», — цитирует Шнурова телеканал «Звезда».

Он порекомендовал россиянам читать книги и заняться самообразованием. Сам Шнуров рассказал, что сейчас читает Бальзака и уже прослушал около 40 часов лекций по физиологии.

Как карантин ляжет: общий ущерб от пандемии может составить почти 18 трлн
По прогнозам экономистов, сильнее всего от кризиса пострадают сфера услуг, гостиницы и общепит

По мнению артиста, в режиме самоизоляции есть как плюсы, так и минусы. Он, в частности, выразил опасение, что может произойти резкий скачок преступности.

Ограничительные меры, в числе которых обязательный режим самоизоляции, были введены в России в связи с пандемией коронавируса.

Накануне Шнуров назвал информацию о своем заражении коронавирусом шуткой. По его словам, СМИ не поняли контекст его беседы с футболистом Александром Кержаковым, пишет RT.

Ранее 15 апреля во время прямого эфира в Instagram-аккаунте Кержакова Шнуров попросил спортсмена не приезжать, потому что он заразился коронавирусом, сообщает «Федеральное агентство новостей». Музыкант также заявил, что находится на своей даче в Санкт-Петербурге, а также самостоятельно выходит в магазин, надевая маску и солнечные очки, чтобы его никто не узнал.

По состоянию на 16 апреля в России общее число заболевших достигло 27 938 человек в 84 регионах страны. Умерли 232 пациента, выздоровели 2304.

1

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон «горячей линии» по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Сергей Шнуров заразился коронавирусом
Шнуров назвал слова о своем заражении коронавирусом шуткой

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020