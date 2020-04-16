Шнуров дал рекомендации по проведению самоизоляции с пользой

Музыкант Сергей Шнуров прокомментировал в четверг, 16 апреля, ситуацию с режимом самоизоляции из-за коронавирусной инфекции COVID-19. Также он дал несколько рекомендаций в эфире радио «Эхо Москвы», как пережить этот период без ущерба для психологического здоровья.

По его словам, сам он себя ощущает как советский инженер в доме отдыха, но непонятно, сколько продлится эта путевка.

«Можно заняться процедурами, почитать необязательную литературу и посмотреть на жизнь несколько сбоку, что всегда полезно», — цитирует Шнурова телеканал «Звезда».

Он порекомендовал россиянам читать книги и заняться самообразованием. Сам Шнуров рассказал, что сейчас читает Бальзака и уже прослушал около 40 часов лекций по физиологии.

По мнению артиста, в режиме самоизоляции есть как плюсы, так и минусы. Он, в частности, выразил опасение, что может произойти резкий скачок преступности.

Ограничительные меры, в числе которых обязательный режим самоизоляции, были введены в России в связи с пандемией коронавируса.

Накануне Шнуров назвал информацию о своем заражении коронавирусом шуткой. По его словам, СМИ не поняли контекст его беседы с футболистом Александром Кержаковым, пишет RT.

Ранее 15 апреля во время прямого эфира в Instagram-аккаунте Кержакова Шнуров попросил спортсмена не приезжать, потому что он заразился коронавирусом, сообщает «Федеральное агентство новостей». Музыкант также заявил, что находится на своей даче в Санкт-Петербурге, а также самостоятельно выходит в магазин, надевая маску и солнечные очки, чтобы его никто не узнал.

По состоянию на 16 апреля в России общее число заболевших достигло 27 938 человек в 84 регионах страны. Умерли 232 пациента, выздоровели 2304.

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