Таинственный Ореол: дебютирует ли Камехо в составе сборной России

Перенос Олимпийских игр – 2020 на лето 2021 года позволит волейболисту петербургского «Зенита» Ореолу Камехо бороться за место в итоговой заявке сборной России. В июне 2020 года закончится его двухлетний карантин, связанный со сменой спортивного гражданства, и выходца с Кубы можно будет пригласить в национальную команду. По словам генерального менеджера сборной Сергея Тетюхина, доигровщик мог бы усилить конкуренцию среди волейболистов. Сам 33-летний Камехо не раз заявлял, что готов помочь российской команде завоевать медали в столице Японии.

Заслуженный шанс

Для одного из самых талантливых кубинских волейболистов поколения Игры в Токио могут стать первыми в карьере. В составе сборной Кубы Камехо стал обладателем Кубка Америки (2008), а также бронзовым призером чемпионата Северной и Центральной Америки (2007) и Панамериканских игр (2007), но не смог помочь команде квалифицироваться на Олимпиады 2008 и 2012 годов.

В 2020-м он рассчитывал добиться этого в составе сборной России, но поздно получил паспорт РФ (13 июня 2018 года) и практически лишился такой возможности. Согласно правилам Международной федерации волейбола (FIVB), после смены спортивного гражданства игрок должен пройти двухлетний карантин. Таким образом, Камехо получит право официально выступать за Россию только с середины июня 2020 года, за месяц до ранее запланированного старта Олимпийских игр. Понятно, что лишь форс-мажор, связанный с травмами основных доигровщиков сборной (Егора Клюки и Дмитрия Волкова), мог бы позволить Ореолу пробиться в состав команды. Но перенос Игр на следующее лето кардинально меняет ситуацию — у Камехо будет целый год, чтобы доказать свою необходимость тренерскому штабу.

— Если FIVB разрешит Камехо выступать за сборную в 2020 году, это еще один шаг к вариативности для нашего главного тренера, — пояснил «Известиям» Сергей Тетюхин. — Абсолютно спокойно отношусь к натурализации, не вижу в этом ничего зазорного. Главное, чтобы у самого волейболиста было огромное желание играть за нашу сборную. Это первостепенно. У Ореола такое желание есть, поэтому ждем его в наших рядах. Он способен усилить команду.

В своей клубной карьере кубинец выступал за команды из Бразилии, Южной Кореи и Катара. Также у Камехо богатый опыт игры в России: в 2005–2006 годах он защищал цвета «Ярославича», а в 2013–2015 годах — «Локомотива» из Новосибирска, где в 2014 году стал серебряным призером чемпионата России.

В петербургском «Зените» Камехо играет с момента основания клуба (2017 год) и завоевал с командой серебряные медали чемпионата России-2017/18, а также стал финалистом Кубка России – 2018. В Северной столице последний год его тренирует Туомас Саммелвуо, который также является главным тренером сборной России.

— Я был бы не против попробовать Ореола в сборной, — рассказал «Известиям» Туомас Саммелвуо. — Все знают, что это качественный игрок, один из лучших в мире на своей позиции. Поэтому если он получит разрешение выступать за сборную, то мы дадим ему шанс проявить себя. Надеюсь, что перенос Олимпиады-2020 позволит нам проверить всех кандидатов в сборную перед стартом Игр. Хотя бы в товарищеских матчах.

Без официальных стартов

Из-за пандемии коронавируса приостановлены все международные спортивные соревнования, и волейбол не стал исключением. На неопределенный срок отложена Лига наций — традиционный коммерческий турнир национальных сборных, который должен был стартовать в мае 2020 года. Новые даты для него постараются найти после Олимпиады в Токио.

— С календарем пока всё совершенно непонятно. События с COVID-19 разворачиваются таким образом, что вряд ли какие-то соревнования с участием сборных состоятся в 2020 году. Будем думать, что делать, но не всё зависит от нас. Во всех странах разная эпидемиологическая ситуация. Если угроза распространения коронавируса пойдет на спад по всей Европе, то нам, возможно, удастся организовать какие-то товарищеские матчи. Хотелось бы собрать ребят вместе, но лишний раз рисковать нельзя. Если заразится кто-то один, это может распространиться на всю команду. Так что пока все в режиме ожидания, — заявил Сергей Тетюхин.

Поэтому дебют кубинца в составе сборной России, скорее всего, состоится в товарищеской игре. По мнению экспертов, от приглашения Камехо не отказался бы ни один тренер мира. Это волейболист с выдающимися физическими данными (рост 207 см), он хорош на блоке и способен решать проблемы в атаке с помощью огромной высоты съема (373 см, по данным Европейской конфедерации волейбола). Среди минусов спортсмена — не самый стабильный приём.

В сборной России уже играл натурализованный волейболист из дальнего зарубежья — словак Лукаш Дивиш. Он был кандидатом на поездку на Олимпиаду-2016, но главный тренер Владимир Алекно сделал выбор в пользу диагонального Константина Бакуна, заигранного за Украину (в сборной может быть только один натурализованный игрок). На победной для России Олимпиаде-2012 это был связующий Александр Бутько, когда-то сыгравший несколько матчей за Белоруссию.

На Играх-2012 в Лондоне сборная России выиграла золото, спустя четыре года в Рио-да-Жанейро наша команда заняла четвертое место, уступив в полуфинале Бразилии (0:3), а в матче за бронзу — США (2:3).