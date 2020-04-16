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Главврач больницы в Коммунарке назвал число лечащихся от COVID-19

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Всего 493 пациента лечатся в больнице в Коммунарке в Москве, из них 44 — в отделении реанимации и интенсивной терапии, в том числе 21 человек на аппарате искусственной вентиляции легких. Об этом написал на своей странице в Facebook 16 апреля главный врач медучреждения Денис Проценко.

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По его словам, с диагнозом внебольничная пневмония в больнице 480 человек, COVID- положительные — 328 пациентов.

За минувшие сутки в медучреждение поступили 52 пациента, выписались 46 человек.

Накануне Проценко подвел итоги 45 дней работы в Коммунарке. Он отметил, что сейчас это единственное место лечения больных COVID-19 в Москве. За этот период лечебница приняла 1659 пациентов, из которых 1140 уже выписались.

Врач поблагодарил коллег за проделанную работу.

У самого Проценко 31 марта был также диагностирован коронавирус. Медик говорил, что чувствует себя хорошо и продолжал работать, изолировавшись в своем кабинете. 15 апреля стало известно о его выздоровлении.

По данным на 15 апреля, в России зарегистрировано 24 490 случаев коронавируса.

коронавирус

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