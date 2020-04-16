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Главврач больницы в Коммунарке подвел итоги 45 дней работы

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Фото: агентство городских новостей Москва/Сергей Ведяшкин
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Главный врач городской клинической больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко подвел итоги 45 дней работы.

В настоящее время больница в Коммунарке стала главным местом лечения больных COVID-19 в Москве.

На своей странице в Facebook Проценко поблагодарил коллег за проделанную работу, отметив, что за указанный период больница приняла 1659 пациентов, из которых 1140 уже выписаны.

«За этими цифрами, конечно, много больше всего. Спасибо команде», — написал главврач.

31 марта у Проценко диагностирован коронавирус. Врач отмечал, что чувствует себя хорошо, и продолжал работу, изолировавшись в собственном кабинете.

15 апреля стало известно, что Проценко полностью вылечился от коронавируса.

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