Названы самые смертельные болезни для россиян

Самыми смертельными недугами в России за последние пять лет признаны болезни системы кровообращения и онкозаболевания. Об этом в четверг, 16 апреля, говорится в исследовании консалтинговой сети FixExpertiza.

В частности, в 2019 году из-за болезней умерли 1,67 млн граждан России. Половина из них скончались от болезней сердца и прочих заболеваний системы кровообращения.

Причиной смерти 18% человек оказались новообразования. По 6% россиян умерли от болезней органов пищеварения и нервной системы. Вместе с тем пневмония унесла жизни только 1,5% людей, отмечает «Лента.ру».

«Сейчас все силы брошены на борьбу с «короткой проблемой» — резкой вспышкой коронавируса. Новое заболевание оттянуло на себя внимание и ресурсы всей планеты, в результате системы здравоохранения не справляются с текущей коронавирусной нагрузкой и откладывают лечение и диагностику других потенциально смертельных заболеваний минимум на месяц — до окончания карантина», — считает президент сети FixExpertiza Елена Трубникова.

Таким образом, по мнению Трубниковой, с учетом негативной динамики убыли населения в России повышенное внимание к коронавирусу может привести к росту смертности от других заболеваний.

Согласно данным экспертов, убыль населения в России достигла рекордного показателя за 11 лет. За год умерло 1,8 млн россиян, и только около 130 тыс. из них скончались из-за внешних причин (ДТП, самоубийства, отравления и прочее).

В середине февраля Министерство экономического развития России снизило ожидания по численности населения страны на 2020 год со 147 млн до 146,8 млн человек.

В конце прошлого года вице-премьер России Татьяна Голикова рассказала, что естественный прирост населения фиксируется только в 18 из 85 российских регионов — это около 20%.