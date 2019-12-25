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Голикова рассказала о естественном приросте населения лишь в 20% регионов РФ

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Фото: РИА Новости/Антон Денисов
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Естественный прирост населения фиксируется только в 18 из 85 российских регионов (около 20%). Об этом в среду, 25 декабря, заявила вице-премьер России Татьяна Голикова.

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Снижение рождаемости связано в том числе с демографическими процессами прошлого. В период с 2010 по 2020 год число женщин 20–29 лет сократилось на 4,5 млн. Темпы смертности снижаются, но этого мало, чтобы сдержать убыль населения, передает ТАСС.

В то же время Голикова отметила, что Россия по итогам 10 месяцев 2019 года добилась снижения показателя младенческой смертности до самого низкого в истории.

31 октября президент России Владимир Путин раскритиковал схематическую оптимизацию первичного звена здравоохранения. По его словам, граждане чаще всего жалуются на недоступность медицинских учреждений, которые находятся на другом конце города или в соседнем районе.

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