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Трамп пригрозил конгрессу принудительными каникулами

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Фото: REUTERS/Leah Millis
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Президент США Дональд Трамп пригрозил принудительно объявить перерыв в работе конгресса и в одностороннем порядке назначить чиновников. Об этом 15 апреля сообщает New York Post.

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Назначение чиновников, судей и послов в США проводится после одобрения сената. Президент имеет право назначать их, когда обе палаты конгресса на каникулах.

«Сенат должен либо выполнить свой долг и проголосовать за моих кандидатов, либо официально уйти на каникулы, чтобы я мог начать назначения», — заявил Трамп на брифинге в Белом доме.

В случае, если сенат откажется выполнить данные условия, американский лидер заявил о намерении в рамках своих полномочий отправить сенат и палату представителей на принудительные каникулы.

Кроме того, Трамп посетовал, что из-за «партизанской обструкции» в сенате в подвешенном состоянии находятся 129 кандидатов, среди которых Майкл Пэк, два года ожидающий своего назначения на пост главы совета управляющих по вещанию.

«Это не дает нам управлять «Голосом Америки», который очень важен. То, что они говорят о нашей стране, ужасно», — подчеркнул президент.

12 марта палата представителей конгресса США одобрила резолюцию, которая ограничивает полномочия президента страны Дональда Трампа в вопросе использования вооруженных сил против Ирана без соответствующего разрешения со стороны законодателей.

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