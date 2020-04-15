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Въезд на острова Русский, Попова и Рейнеке ограничат во Владивостоке

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Посещение островов Русский, Попова и Рейнеке ограничат с 17 апреля во Владивостоке. Приезжать на эти территории смогут только граждане, следующие к месту проживания, работы или лечения. Нарушителей ждут штрафы от 3 тыс. до 5 тыс. рублей.

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«Для выявления лиц, нарушающих режим самоизоляции, будут осуществляться рейдовые мероприятия», — пояснил заместитель главы администрации Владивостока Сергей Русских.

Основанием для посещения Рейнеке и Попова, а также въезда на остров Русский станут гражданский паспорт с отметкой о регистрации, справка с места работы утвержденной формы или направление к врачу, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации Владивостока.

Ранее Приморском крае приостановили работу междугородних автобусных рейсов по 26 направлениям. Соответствующее решение принято оперативным штабом по борьбе с новой коронавирусной инфекцией. В министерстве транспорта и дорожного хозяйства региона рассказали, что автотранспортные предприятия края должны сократить количество рейсов по 26 маршрутам, в том числе в Находку, Дальнегорск, Спасск-Дальний, Арсеньев. Ограничения продлятся до 30 апреля и будут действовать в обе стороны.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон «горячей линии» по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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