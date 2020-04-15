СУЭК закупила средства защиты для жителей Сибири и Дальнего Востока

АО «Сибирская угольная энергетическая компания» начало поставлять средства защиты от коронавируса в медицинские учреждения Сибири и Дальнего Востока России. Об этом в среду, 15 апреля, сообщили «Известиям» в пресс-службе компании.

«Для скорейшей доставки потребителям необходимых для борьбы с эпидемией средств компания сделала закупки у проверенных производителей и поставщиков, готовых отгрузить товар в максимально короткие сроки», — говорится в сообщении.

Антисептики производства фабрик Санкт-Петербурга уже отгружены и отправлены к потребителям в Хакасию, Кузбасс, Красноярский и Забайкальский края, Бурятию и Приморье, первые партии в Хакасию прибудут уже 16 апреля. Защитные комбинезоны и маски китайского производства для больниц и медицинских пунктов проходят таможенные процедуры в Приморском крае. Ожидается, что после завершения таможенной очистки 15 апреля адресаты смогут получить защитные средства в течение пяти дней.

Акционерное общество выделило более 155 млн рублей на закупку средств защиты и финансирование мер по противодействию COVID-19 в регионах присутствия. В пресс-службе добавили, что компания готова продолжать поддержку системы здравоохранения Сибири и Дальнего Востока с учетом развития ситуации и потребностей медицинских учреждений.

По состоянию на 15 апреля, в России общее число заболевших достигло 24 490 человек в 84 регионах страны. Скончались 198 пациентов, выздоровели ― 1986.

СУЭК — одна из ведущих угледобывающих компаний мира, крупнейший в России производитель угля, крупнейший поставщик угля на внутренний рынок и на экспорт, один из ведущих производителей тепло- и электроэнергии в Сибири. Добывающие, перерабатывающие, энергетические, транспортные и сервисные предприятия СУЭК расположены в 11 регионах России.​