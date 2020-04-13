Междугородные рейсы по 26 маршрутам отменили в Приморье

В Приморском крае приостановили работу междугородних автобусных рейсов по 26 направлениям. Соответствующее решение принято оперативным штабом по борьбе с новой коронавирусной инфекцией.

Как сообщили ИА PrimaMedia в правительстве края, меры направлены на поддержание режима самоизоляции. Он предписывает гражданам воздержаться от посещения людных мест и поездок в другие города, а также оставаться дома.

В министерстве транспорта и дорожного хозяйства Приморья рассказали, что автотранспортные предприятия края должны сократить количество рейсов по 26 маршрутам, в том числе в Находку, Дальнегорск, Спасск-Дальний, Арсеньев. Ограничения продлятся до 30 апреля и будут действовать в обе стороны.

Вспышка пневмонии COVID-19, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 180 странах. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса в мире.

По данным международного статистического бюро Worldometer на 13 апреля, в мире зарегистрировано более 1,8 млн случаев заражения новым типом коронавируса. Скончались 114 тыс. человек, выздоровели 427 тыс. пациентов.

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