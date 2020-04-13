Прямой эфир

Междугородные рейсы по 26 маршрутам отменили в Приморье

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Приморском крае приостановили работу междугородних автобусных рейсов по 26 направлениям. Соответствующее решение принято оперативным штабом по борьбе с новой коронавирусной инфекцией.

Дорожная инфекция: инфраструктурные отрасли к маю потеряют 0,5 трлн рублей
Около половины этой суммы придется на авиацию

Как сообщили ИА PrimaMedia в правительстве края, меры направлены на поддержание режима самоизоляции. Он предписывает гражданам воздержаться от посещения людных мест и поездок в другие города, а также оставаться дома.

В министерстве транспорта и дорожного хозяйства Приморья рассказали, что автотранспортные предприятия края должны сократить количество рейсов по 26 маршрутам, в том числе в Находку, Дальнегорск, Спасск-Дальний, Арсеньев. Ограничения продлятся до 30 апреля и будут действовать в обе стороны.

Вспышка пневмонии COVID-19, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 180 странах. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса в мире.

По данным международного статистического бюро Worldometer на 13 апреля, в мире зарегистрировано более 1,8 млн случаев заражения новым типом коронавируса. Скончались 114 тыс. человек, выздоровели 427 тыс. пациентов.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон «горячей линии» по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Названо число проведенных тестов на COVID-19 в России
В Новосибирской области вышли на работу 77% жителей региона

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020