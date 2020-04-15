У 25 пациентов психоневрологического интерната в Москве заподозрили коронавирус

В Москве у 25 пациентов психоневрологического интерната № 13 подозревают коронавирус. Об этом в среду, 15 апреля, «Известиям» сообщили источники.

«В психоневрологическом интернате 13 заразились 25 пациентов, у всех признаки ОРВИ, самая высокая температура 39,2. В больницы доставлены 19 человек, больных продолжают вывозить», — говорится в сообщении.

Ранее в этот же день сообщалось, что число заразившихся коронавирусной инфекцией в Вяземском доме-интернате для престарелых и инвалидов в Смоленской области достигло 83.

По состоянию на 15 апреля в России зафиксированы 24 490 заразившихся этой инфекцией. Выздоровели 1986 пациентов, скончались — 198.

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