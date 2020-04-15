В Минздраве уточнили сроки начала снижения числа инфицированных в Москве

Наблюдать снижение числа заразившихся коронавирусной инфекцией в Москве можно будет в июне—июле. Такой прогноз в среду, 15 апреля, сделал главный внештатный эпидемиолог Минздрава РФ Николай Брико.

При этом по его словам в обозначенные сроки количество инфицированных начнет снижаться только при условии соблюдения всех мер профилактики и безопасности.

«Мы сейчас делаем по Москве прогноз на некое плато, стабилизацию и последующее снижение в июне — июле», — цитирует ТАСС его слова в эфире телеканала «Доктор».

Брико уверен, что переломный момент в эпидемии в столице наступит в конце апреля или начале мая, однако также, если горожане будут соблюдать все предписанные властями меры профилактики и режим самоизоляции. После этого эпидемиологическая угроза выйдет на плато и начнет свое снижение.

Между тем «Индекс самоизоляции» в Москве, по состоянию на 14:00 среды, 15 апреля, упал с 4,7 до 3,4. Это означает, что не все граждане стремятся соблюдать домашний режим, так как чем ниже число индекса, тем больше людей находится на улицах.

Накануне президент России Владимир Путин пик заболеваемости в стране еще не пройден, и напомнил, что во многих регионах России введен режим самоизоляции или карантин, а до 30 апреля в стране установлены нерабочие дни с сохранением заработной платы.

В этот же день главный внештатный эпидемиолог Минздрава России, завкафедрой эпидемиологии и доказательной медицины Сеченовского университета Николай Брико рассказал «Известиям» о сроках наступления пика эпидемии коронавируса в стране. По его словам, он может прийтись на конец апреля — начало мая.

С вечера 29 марта в Москве и области действует режим обязательной самоизоляции для всех жителей. До 1 мая гражданам можно покидать жилища только в случаях острой необходимости: при обращении к врачу, походе в магазин или аптеку, утилизации мусора, а также для выгула домашних животных на расстоянии не более 100 м от дома.

На прошлой неделе мэр столицы Сергей Собянин и подмосковный губернатор Андрей Воробьев объявили о введении в регионе цифровых пропусков для передвижения на любом виде транспорта. Пешеходам пропуска пока не нужны.

По данным оперштаба за последние сутки в Москве выявлено 1774 новых случая заражения коронавирусом. Общее число инфицированных достигло 14776.

В России на сегодняшний день, согласно данным портала стопкоронавирус.рф, количество случаев заражения достигло 24 490 — за последние сутки выявлено 3388, вылечились — 1986, умерли — 198.

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