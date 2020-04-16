Спасение армии: в хоккейном ЦСКА началась смена лидеров

Еще год назад, когда столичный ЦСКА победил в Кубке Гагарина, было понятно, что в нынешнем составе красно-синие будут лишь следующий сезон, после чего команда может серьезно измениться. На этой неделе процесс пошел — легендарный вратарь армейцев Илья Сорокин уезжает в НХЛ. О том, что он не продлит контракт с красно-синими, объявил его агент Шуми Бабаев. 30 апреля соглашения с красно-синими истекают еще у нескольких ведущих хоккеистов. В частности, у главной звезды Кирилла Капризова.

Однако вряд ли можно прогнозировать скорый крах сильнейшей команды российского хоккея последних лет. Руководство ЦСКА уже приняло соответствующие меры, подписав на два года выступавшего несколько лет в НХЛ нападающего Николая Голдобина. А также сумело удержать одного из своих лидеров — форварда Антона Слепышева, у которого также были предложения из-за океана.

— Отъезд игроков в НХЛ — традиционная проблема, но думаю, что потеря Сорокина и Капризова не сильно скажется на игре ЦСКА, — поделился с «Известиями» трехкратный олимпийский чемпион Виталий Давыдов. — Конечно, жалко терять таких хороших хоккеистов, но не скажу, что без них армейцы станут другой командой. У них и так была достаточно широкая обойма игроков высокого уровня, плюс наверняка есть талантливые ребята в Высшей лиге и молодежной команде. Поэтому ЦСКА по-прежнему будет претендовать на Кубок Гагарина и в следующем сезоне.

Контрактные вопросы

Помимо Капризова и Сорокина, в конце месяца у армейцев также истекают соглашения с Антоном Слепышевым, Михаилом Григоренко, Линденом Веем, Класом Дальбеком, Алексеем Марченко, Михаилом Науменковым, Никитой Нестеровым, Константином Окуловым, Александром Поповым, Александром Романовым, Максимом Шалуновым и Сергеем Толчинским.

Слепышев уже продлил контракт на два года. На следующий розыгрыш остался и Константин Окулов, один из героев триумфального прошлого сезона. Также подписано новое соглашение с Дальбеком. По словам представляющего интересы Линдена Вея Шуми Бабаева, канадец, скорее всего, покинет красно-синих. В сезон, когда ЦСКА выиграл Кубок Гагарина, его звено с Кириллом Капризовым и Михаилом Григоренко было сильнейшим в клубе, а возможно, и в лиге. Но по ходу прошедшего регулярного чемпионата главный тренер команды Игорь Никитин разбил эту тройку, а переживший несколько травм Вей перестал быть ключевой фигурой в игре красно-синих.

Об уходе Капризова ни сам игрок, ни клуба пока официально не объявили, но в СМИ говорят об этом как о свершившемся факте. Во всяком случае, представители владеющей в НХЛ правами на игрока «Миннесоты Уайлд» открыто заявляют о желании уже в этом году видеть в своих рядах автора победной шайбы в финале Олимпиады-2018. Та же ситуация с сильнейшим российским молодым защитником Александром Романовым, которого всерьез хочет забрать задрафтовавший его два года назад «Монреаль Канадиенс».

С высокой долей вероятности ЦСКА сохранит у себя олимпийского чемпиона защитника Никиту Нестерова. При этом активно идут разговоры, что за океан уедет форвард Максим Шалунов. Он в 2011 году был выбран на драфте клубом «Чикаго Блэкхокс», и сейчас права на 27-летнего хоккеиста принадлежат клубу из штата Иллинойс. Но, по словам скаута «Чикаго», нападающего сборной России и клубов НХЛ 1990–2000-х годов Андрея Николишина, особого интереса к игроку сейчас нет.

— Мне трудно сказать, как идут у Шалунова переговоры с ЦСКА — это вам нужно спросить у Игоря Есмантовича (главы клуба. — «Известия»), но как сотрудник «Блэкхокс» я не вижу сейчас интереса клуба к Максиму, — заявил «Известиям» Андрей Николишин. — Если бы «Чикаго» реально хотел заключить на следующий сезон контракт с этим хоккеистом, то руководство об этом точно бы оповестило скаутов по России, в том числе и меня. Но интереса нет. Поэтому, на мой взгляд, разговоры в СМИ о планах Шалунова поехать в «Чикаго», — агентские игры, чтобы суметь договориться о более выгодном для хоккеиста контракте с ЦСКА.

Неясной остается судьба форварда Михаила Григоренко, а также защитников Алексея Марченко и Михаила Науменкова. Об интересе к ним клубов НХЛ также активно идут разговоры. Нет понимания и относительно будущего форварда Сергея Толчинского, а также одного из самых звездных ветеранов КХЛ Александра Попова. Последний, по слухам, может вернуться в родной «Авангард».

— Эти хоккеисты исправно показывали хороший хоккей в ЦСКА на протяжении нескольких последних сезонов, — отметил в разговоре с «Известиями» экс-главный тренер молодежной сборной России Рафаил Ишматов. — Григоренко — один из лидеров атаки команды, прекрасно взаимодействовавший с Капризовым и заслуженно привлекавшийся в сборную. Марченко и Науменков надежно играли в обороне, притом что их главный тренер Игорь Никитин уделяет большое внимание этому аспекту хоккея и предъявляет серьезные требования к защитникам. Толчинский раскрылся в этом сезоне, а опыт Попова всегда был кстати для армейцев. Не могу сказать, что в случае их ухода восполнить потерю будет совсем невозможно, но для ЦСКА было бы в любом случае очень хорошо удержать этих хоккеистов.

Новые кадры

Продолжая переговоры с игроками о продлении контрактов, ЦСКА начал параллельно усиливать состав. На два года с клубом заключил соглашение нападающий Николай Голдобин, в последние сезоны выступавший за «Ванкувер Кэнакс», но пока не сумевший удержаться в НХЛ на приемлемых условиях. Не исключено, что состав также пополнит форвард Андрей Локтионов. В позапрошлом сезоне он был одним из лидеров ярославского «Локомотива» и вызывался в сборную России на этапы Евротура, но неудачно выступил в прошедшем чемпионате за магнитогорский «Металлург».

— Голдобин и Локтионов — игроки очень серьезного уровня, — сказал «Известиям» обладатель Кубка Стэнли-1996 Валерий Каменский. — И при должном отношении к делу они помогут ЦСКА. Может быть, у них не всегда удавалась игра, но у Николая есть уже довольно серьезный опыт в НХЛ, после которого он может перезапустить карьеру в составе армейцев, как это сделали Григоренко и Слепышев. Они тоже не удержались за океаном, но стали лидерами в России. Что касается Локтионова, то он хорошо проявлял себя в «Локомотиве» и заслуженно вызывался в сборную. Поэтому вполне может показать свои лучшие качества и в ЦСКА, если туда перейдет.

Заменой Сорокина пока является швед Ларс Юханссон, в последние три сезона конкурировавший с Ильей. Пока неизвестно, будет ли ЦСКА приобретать равноценного голкипера. В СМИ появляются слухи лишь о вратаре «Нефтехимика» Александре Шарыченкове. В прошедшем сезоне он делил игровое время в Нижнекамске с Константином Барулиным, а до этого довольствовался ролью второго номера в казанском «Ак Барсе».

— Уход Сорокина будет серьезной потерей для ЦСКА, если не найдется достойная замена — здесь руководству клуба надо очень серьезно подумать над кандидатурой, — сказал «Известиям» экс-вратарь сборной СССР Александр Пашков. — Возможно, и Юханссон справится с ролью основного голкипера, но всё же рассчитывать на него одного было бы рискованно. Все-таки сезон длинный, всегда велик риск получения травмы или просто игрового спада у хоккеиста. Поэтому каждой команде нужно как минимум два вратаря серьезного уровня.

В своем нынешнем составе за последние три сезона ЦСКА дважды побеждал в регулярном чемпионате КХЛ, два раза выходил в финал Кубка Гагарина, один из них — в 2019 году — выиграл. Эта была первая победа армейцев в плей-офф за их постсоветскую историю.