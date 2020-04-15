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«Индекс самоизоляции» в Москве опустился до 3,4

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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«Индекс самоизоляции» в Москве, по состоянию на 14:00 среды, 15 апреля, упал с 4,7 до 3,4. Это следует из данных «Яндекса» о соблюдении гражданами домашнего режима в России.

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Такие данные означают, что в 14:00 на улицах в столице присутствуют люди и лучше оставаться дома.

По состоянию на 5:00, индекс в столице составил 4,7.

Чем ниже число индекса, тем больше людей находится на улицах. Индекс от 0 до 2,4 балла означает, что вне дома большое количество народу, а 4–5 баллов — что на улицах нет почти никого.

Днем ранее, 14 апреля, «индекс самоизоляции» в Москве опустился до 3,1, это означает, что на улицах Москвы находилось много людей.

С вечера 29 марта в Москве и области действует режим обязательной самоизоляции для всех жителей. До 1 мая гражданам можно покидать жилища только в случаях острой необходимости: при обращении к врачу, походе в магазин или аптеку, утилизации мусора, а также для выгула домашних животных на расстоянии не более 100 м от дома.

На прошлой неделе мэр столицы Сергей Собянин и подмосковный губернатор Андрей Воробьев объявили о введении в регионе цифровых пропусков для передвижения на любом виде транспорта. Пешеходам пропуска пока не нужны.

По состоянию на 15 апреля, в России зафиксировано 24 490 заразившихся этой инфекцией. Выздоровели 1986 пациентов, скончались — 198.

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