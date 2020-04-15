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В России резко сократилось количество разбоев и грабежей

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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В России в период самоизоляции сократилось количество уличных преступлений. Об этом говорится в заявлении МВД РФ о состоянии преступности в первом квартале 2020 года.

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«Вопреки высказанным некоторыми экспертами прогнозам о росте уличной преступности, якобы связанном с последствиями введенных ограничительных мер, количество преступлений, совершенных на улицах, площадях, в парках и скверах сократилось на 3,3%, в том числе изнасилований и покушений на изнасилования – на 31,1%, разбоев – на 20,9%, грабежей – на 9,9%, краж – на 11,2%. Стало безопаснее на объектах транспорта, где преступлений зарегистрировано меньше на 10,9%», — говорится в официальном заявлении МВД, поступившем в «Известия».

Число убийств и покушений на убийства, по данным МВД, сократилось на 4,9%, умышленных причинений тяжкого вреда здоровью – на 3,3%.

При этом растет количество киберпреступлений. Число мошенничеств, в том числе с использованием электронных средств, за первый квартал увеличилось почти в два раза — на 84%. Главным образом за счет этого в целом уровень преступности в стране вырос на 4%.

«По сравнению с мартом 2019 года сократилось количество совершенных убийств и покушений на убийства на 1,5%, умышленных причинений тяжкого вреда здоровью – на 5,1%, разбоев – на 11,3%, грабежей – на 12,4%. Однако число мошенничеств возросло на 48,5%, причем мошеннических действий с использованием электронных средств платежа – более чем в два раза», - сообщили в МВД.

В ведомстве призвали СМИ при подготовке публикаций о криминогенной обстановке руководствоваться объективными показателями статистики и не доверять сомнительным источникам информации.

О сокращении в период самоизоляции числа насильственных преступлений говорит и московская статистика. В последние недели полицейские фиксируют сокращение количества заявлений, в некоторых округах столицы оно упало в два раза. Причем некоторые москвичи начали обращаться в органы по поводу преступлений, совершенных еще до введения режима самоизоляции, например, заявлять о кражах телефонов, совершенных в ресторанах и клубах в начале текущего и даже в декабре 2019 года.

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