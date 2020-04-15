СК завершил расследование катастрофы Superjet в Шереметьево

Следственный комитет России завершил расследование гибели 40 человек после жесткой посадки и пожара на борту самолета Sukhoi Superjet-100 в московском аэропорту Шереметьево. Об этом в среду, 15 апреля, заявила представитель СК Светлана Петренко.

В ведомстве подчеркнули, что перед судом предстанет только командир экипажа Денис Евдокимов, которому ранее предъявили обвинение по статье УК «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации судна воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц» (ч. 3 ст. 263 УК РФ), передает ТАСС. Следователи пришли к выводы, что диспетчерская и аварийная службы не могли повлиять на ситуацию.

«Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено в Генеральную прокуратуру РФ для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения», — отметила Петренко.

Она рассказала, что, по данным следствия, Евдокимов имел специальную подготовку и опыт управления самолетами разных типов. При этом его действия привели к тому, что он «создал разрушающую перегрузку, превышавшую эксплуатационные ограничения воздушного судна».

По словам Петренко, также были изучены данные бортовых регистраторов разбившегося самолета. Согласно им, борт корректно реагировал на действия пилота, что опровергает версию Евдокимова о возможной неисправности.

Командир экипажа вину не признает, находится под подпиской о невыезде.

Инцидент произошел вечером 5 мая. Лайнер SSJ-100 вылетел из Москвы в Мурманск, но через 28 минут после взлета он вернулся в аэропорт вылета из-за технических неполадок. По предварительным данным, в самолет попала молния, из-за чего была потеряна радиосвязь. Судно совершило жесткую посадку и загорелось от удара о землю. На борту находились 73 пассажира и пять членов экипажа, из-за пожара погиб 41 человек.