Американский политический класс никак не выйдет из процесса выборов, которые прошли осенью прошлого года. Несмотря на формальное признание оппонентами Дональда Трампа своего поражения и вступление в должность 45-го президента США, борьба с ним продолжается, а градус напряженности только растет.

Одной их смысловых линий этой внутриполитической борьбы остается русофобия, антироссийская риторика. Удивительным образом американская политическая элита ведет себя, как герои нашумевшего сериала «Карточный домик», который с успехом транслируется несколько лет подряд.

В топку этой борьбы идет все, в том числе и внешнеполитические вопросы. Наглядным примером является современная Украина. Конечно, занудные просьбы президента Петра Порошенко дать ему хоть что-нибудь и обязательно бесплатно изрядно поднадоели американцам. С другой стороны, "сериальная" политика не дает возможности стереть этот «украинский ролик» совсем. Поэтому срочно назначен спецпредставитель США по Украине, поэтому Трамп принимает в Белом Доме Порошенко и даже проводит с ним фотосессию.

Вместе с тем Дональд Трамп сильно отличается от своих предшественников. Да, и до него бывали президенты-бизнесмены, но все проходили несколько ступеней погружения в политическую кухню: Сенат и губернаторство. А Дональд Трамп влетел в кресло американского президента прямо из пентхауса Трамп-Тауэр. То есть как такового политического опыта у нынешнего главы США нет. Поэтому в своей новой миссии он руководствуется только опытом миллиардера. И конечно, его сильно раздражают бесконечные «разводки на деньги» со стороны Киева.

Вот и напомнили нынешнему американскому президенту, как весь украинский политбомонд "топил" за его оппонента Хиллари Клинтон, хотя их особо никто и не просил. Так, на всякий случай обеспечивая благоприятный фон в расчете на халяву в будущем. Вот и сейчас те же самые украинские элитарии вполне искренне считают, что Америка им должна. А что? Они же честно отрабатывают русофобский сценарий, развернули гражданскую войну на своей территории и АТО, возвели русофобию на уровень государственной идеологии, обеспечили условия для антироссийских санкций и «пострадали», потеряв Крым.

Дональду Трампу это знание о публичном сочувствии украинской элиты Хиллари и даже финансовых инвестициях некоторых украинских олигархов в ее кампанию (в надежде на заоблачные барыши в перспективе) - не понравилось. Трамп заявил, что не доволен работой генерального прокурора США Джеффа Сешнса, который до сих пор не расследовал действия властей Украины по их вмешательству в американские выборы. Как водится теперь, об этом глава Белого дома сообщил миру в своем твиттере. Кстати генеральному прокурору предложено в ближайшее время покинуть пост, если он не предпримет решительных шагов в этом направлении.

Как бы комично ни выглядел тезис о «вмешательстве правительства Украины в выборы в США», это не менее странно, чем бездоказательный тезис о «русских хакерах», которые якобы «обеспечили победу Трампа». Который становится чуть ли не главной темой в сюжете обвинения президента США со стороны оппозиции. И видимо придуман сценаристами известного телесериала. Ведь кино не требует доказательной базы – художественный вымысел, если что.

Трамп «зеркалит» сюжет с «русскими хакерами» при помощи «украинских галушек Клинтон». Все это было бы забавно, если бы от этой политической возни на Капитолийском холме не лихорадило весь мир. США как одна из ведущих стран мира не может себе позволить такого затяжного внутриполитического кризиса. Эти "долгие" выборы не только разрушают политическую ткань самой страны, но и ставят под угрозу архитектуру мировой безопасности, и без того трещащую по швам в последние годы.

Что касается украинских властей, Петра Порошенко и его окружения, то они просто статисты в этой американской «мыльной опере». Как только эта массовка окончательно надоест, режиссеры наберут другую. Благо, недорого.