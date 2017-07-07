В Гамбурге в рамках саммита «Большой двадцатки» впервые состоялась встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Изначально предполагалось, что это будет непродолжительный разговор «на полях» саммита, однако в результате лидеры двух стран общались в общей сложности более двух часов. Они обсудили проблему кибербезопасности, поддержали создание зоны безопасности на юге Сирии и договорились об организации прямого канала связи по конфликту на Украине через спецпредставителей.

Личное знакомство президентов России и США состоялось после церемонии прибытия лидеров «Большой двадцатки» в выставочный центр «Гамбург мессе», где проходит саммит. Перед началом рабочей сессии Дональд Трамп первым подошел к Владимиру Путину, главы государств поприветствовали друг друга и обменялись рукопожатиями.

Дискуссия между лидерами двух стран возникла еще в ходе сессии, посвященной проблемам мировой экономики, где Дональд Трамп говорил о важности экономической свободы. Участвовавший в заседании министр экономического развития РФ Максим Орешкин рассказал журналистам, что Владимир Путин отреагировал на выступление президента США замечанием, что сложно говорить о свободной торговле в то время, когда ряд стран вводит экономические ограничения против других государств.

Переговоры глав двух государств начались в непривычном с протокольной точки зрения формате. Журналисты зашли в небольшую переговорную в тот момент, когда лидеры России и США, госсекретарь Рекс Тиллерсон и министр иностранных дел Сергей Лавров уже сидели в креслах. Полминуты два президента просто молчали. Дональд Трамп указал на журналистов, которые попросили повторить рукопожатие на камеру.

- Позже, - пообещал Владимир Путин.

- Позже нас тут не будет, - парировали российские репортеры.

В итоге оба лидера пожали руки друг другу дважды. При этом Дональд Трамп, за которым не раз замечали привычку тянуть руку собеседника на себя, в отношении российского президента оказался предельно корректен.

Переговорная располагалась в части здания, занимаемой делегацией США, поэтому первым слово взял Дональд Трамп.

- Очень рад с вами встретиться. Мы с вами обсуждали целый ряд вопросов и будем продолжать обсуждение. Я с нетерпением ожидаю такой возможности. Думаю, что это всё пойдет в позитив как для России, так и для Соединённых Штатов, и для всех заинтересованных сторон. И для меня большая честь с вами встречаться, - начал беседу лидер США.

Владимир Путин выразил надежду, что первая встреча даст определенный позитивный результат.

- Мы с вами несколько раз разговаривали по телефону по очень важным вопросам двусторонней повестки дня и международной. Конечно, телефонных разговоров недостаточно. Если мы хотим позитивно решать вопросы двусторонней повестки дня и наиболее важные, острые вопросы международной повестки, то, конечно, такие встречи, личные, необходимы, - отметил президент РФ.

Подробностями дальнейших переговоров с журналистами поделился глава российского МИД Сергей Лавров. По его словам, оба президента отстаивают национальные интересы своих стран, но делают это в конструктивном порядке, «не устраивая конфликты на пустом месте». Владимир Путин и Дональд Трамп поддержали создание зоны безопасности на юге Сирии, договорились о назначении спецпредставителей двух стран по диалогу о ситуации на Украине. Как пояснил министр, отвечая на вопрос «Известий», запрос Москвы к Вашингтону о влиянии на действия Киева «носит постоянный характер». Сергей Лавров заверил, что западные партнеры понимают: минский процесс пора сдвинуть с мертвой точки.

Как восприняли переговоры в России

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, комментируя встречу президентов России и США, назвала ее «наиболее значимым» событием саммита в Гамбурге. Она подчеркнула, что встреча дилась намного дольше запланированного, причем «практически по всем ключевым темам обсуждения достигнуты договоренности». По мнению главы Совфеда, это стало следствием личного контакта и «искренней заинтересованности глав государств в решении глобальных проблем».

- И в наших странах, и во всем мире люди понимают - конфронтация не может быть продуктивной, тем более, когда речь идет о России и США. Ведь мы – крупнейшие ядерные державы, ключевые международные игроки. Встреча, безусловно, может стать шагом к выходу из той ситуации, в которую зашли отношения между нашими государствами, - подчеркнула она.

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным Владимир Джабаров высказал в беседе с «Известиям» мнение, что результаты первой встречи президентов России и США оказались лучше, чем ожидалось.

- Это не показательные выступления, которые [президент Украины Петр] Порошенко продемонстрировал на встрече с Трампом, когда вся делегация сидела, а сама встреча продолжалась несколько минут. Это - серьезный разговор, - подчеркнул он, отметив, что в ходе переговоров не было резких обвинений, а это значит, что главы государств «нащупывают пути соприкосновения, пути начала восстановления отношений».

Владимир Джабаров также высоко оценил достигнутую договоренность по зонам безопасности в Сирии при соблюдении суверенитета и целостности страны. Парламентарий выразил надежду, что вновь назначенный спецпредставитель по Украине Курт Волкер «не будет повторять сценарий, который в свое время написала Виктория Нуланд», а займется конкретной работой.

В свою очередь глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий отметил, что встреча Владимира Путина и Дональда Трампа - важное событие не только для России.

- Конструктива во взаимодействии России и США по этим досье ждут, без преувеличения, во всем мире, - подчеркнул он. - Будем надеяться, что настрой на поиск взаимопонимания лидеров России и США, в конечном итоге, приведет к общему знаменателю в сотрудничестве двух стран, а первая их встреча поможет сблизить наши позиции, прежде всего, в вопросах мировой безопасности и борьбы с терроризмом.

По мнению члена комитета СФ по международным делам Игоря Морозова, встреча двух президентов в рамках саммита G20 в Гамбурге может стать ключевой в новейшей истории российско-американских отношений.

- Владимир Путин, встречаясь с Дональдом Трампом, фактически еще раз продемонстрировал принципиальные позиции России по глобальным вызовам, с которым столкнулось международное сообщество. И Трамп принял эти предложения, потому что уже с 9 июля они договорились о прекращении огня в Сирии. И это первый шаг двух лидеров навстречу друг другу, - сказал сенатор «Известиям».

Игорь Морозов полагает, что в дальнейшем «Россия и США смогут договориться и о ядерном разоружении, о демилитаризаци космоса, о глобальной торговле, а главное - о справедливости конкурентноспособности мировой экономики». Достижение взаимопонимания по этим вопросам может стать следующими этапами развития российско-американских отношений, подытожил парламентарий.