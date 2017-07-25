Сегодня палата представителей США соберется на голосование по законопроекту с дополнительным набором санкций против России и Ирана. Нет никаких иллюзий в том, что, ко всему прочему, данный законопроект – есть не что иное, как попытка навредить проекту «Северный поток-2» и тем самым навязать европейскому рынку более дорогой американский газ.

Конечно, учитывая серьезную критику со стороны Евросоюза и ряда американских компаний, его принятие стало бы невозможным в другое время и в других условиях. Но тут в копилке аргументов авторов и выгодоприобретателей внесенного документа та антироссийская шпиономания, которую мы наблюдаем на протяжении многих месяцев. И которая сегодня используется ими, в том числе, как инструмент нечистоплотной экономической конкуренции.

Истерия вокруг якобы вмешательства России во внутренние дела Соединенных Штатов продолжается настолько долго, что, казалось бы, удивить уже нечем. Но, несмотря на это, постоянно появляются все новые и новые обвинения, поражающие своей неадекватностью. Причем грешат этим как оппоненты президента США, так и представители действующей американской власти.

Буквально на днях снова отметился директор ЦРУ Майк Помпео, объявивший о том, что Россия вмешивалась «и в последние (выборы), и в предыдущие, и в те, что были перед ними». И, вообще, все это длилось на протяжении более восьми лет. Откуда взялся срок «более восьми лет», и почему не несколько десятилетий, о чем заявлял все тот же Помпео буквально месяц назад в интервью телекомпании MSNB, остается только догадываться – возможно, это был такой креативный привет Обаме. Дескать, не только Трамп пришел к власти на волне российского вмешательства, но и предыдущий глава государства.

Аналогичный вывод, кстати, сделал и наш министр иностранных дел. Комментируя очередную порцию обвинений, Сергей Лавров обратил внимание на то, что, если следовать логике высказываний директора ЦРУ, получается, что и президентство Барака Обамы было заслугой России. Что, в свою очередь, по мнению главы МИД, уже переходит грани разумного.

Остановятся ли в США на этом и к чему нам готовиться дальше? Боюсь, что степень параноидальной шизофрении будет только нарастать, и причиной этому сразу несколько факторов, накладывающихся друг на друга.

Во-первых и в главных, антироссийская истерия является мощнейшим инструментом, связывающим Трампа по рукам и ногам в вопросах взаимодействия с Россией. Любой шаг американского президента навстречу или хотя бы носящий дружелюбный характер по отношению к нашей стране моментально интерпретируется его оппонентами как работа в интересах Кремля.

Не случайно до сих пор так и не решен справедливо раздражающий российскую сторону вопрос с арестом дипломатической собственности. Хотя, казалось бы, какая мелочь. Тем более, что перед нами очевидное нарушение международного права в отсутствие каких бы то ни было доказательств тех обвинений, прикрываясь которыми администрация Обамы и пошла на этот шаг.

Во-вторых, на протяжении уже многих лет американскому народу постоянно подсовывают какого-нибудь «жупела», отвлекающего от обсуждения реальной проблемной повестки внутри страны. То США борются с терроризмом, то с коррупцией, то несут демократию по всему миру.

Теперь вот российские хакеры и шпионы. А что, очень удобно. Согласно исследованию компании Media Research Center, 90% эфирного времени CNN весной этого года было посвящено исключительно связям президента с Россией и якобы имевшим место попыткам повлиять на расследование.

А вот что сообщила в конце июня представитель Белого дома Сара Сандерс на брифинге после анализа эфирной сетки новостного вещания: «Они (СМИ) потратили 1 минуту в вечерних новостях, говоря о налоговой реформе. 3 минуты СМИ потратили на инфраструктуру, 5 минут на экономику и создание рабочих мест, 17 минут на здравоохранение и 353 минуты, атакуя президента и распространяя ложные истории про РФ».

Насколько долго можно продолжать разыгрывать карту со злобными российскими хакерами, кремлевскими СМИ и шпионами-дипломатами, не предъявляя миру никаких доказательств?

Как показала практика, обманывать американский народ можно чуть ли не бесконечно. Сейчас уже сложно даже вспомнить, а был ли вообще за последние десятилетия хоть один период, когда у Соединенных Штатов не было бы внешних врагов.

Во-многом, этому способствует и крайне низкий уровень образованности части элит и экспертов. Чего стоит один только розыгрыш члена палаты представителей Конгресса США Максин Уотерс, возмутившейся в итоге российскими хакерами, которые якобы взломали систему выборов в Лимпопо и установили режим своей марионетки Айболита. Или упоминание на полном серьезе в одном из последних докладов Госдепа «русской Атлантиды» - Китеж-града.

И все это подпитывается откровенным цинизмом национальных СМИ, в которых все всё прекрасно понимают, но ради рейтингов (в случае со скандалом с сотрудниками CNN, проговорившимися на скрытую камеру) готовы и дальше нести в массы любую ерунду без какого бы там ни было фактчекинга.

Поэтому ожидать, что в ближайшее время что-то принципиально изменится и за океаном прекратят обвинять Россию во всех смертных грехах, не приходится.

В США уже был длительный период «охоты на ведьм», названный в честь одного из одиозных сенаторов 20 века. Хотя, по большому счету, то, что сегодня именуется маккартизмом, началось еще раньше – с Комиссии по расследованию антиамериканской деятельности, созданной для борьбы с «подрывной и антиамериканской пропагандой» (ничего не напоминает?). Тогда «противостояли» вмешательству Советского Союза, теперь очередь дошла и до России. И есть большое подозрение, что это только начало. Особенно, когда на кону стоят большие деньги и возможность передела огромного рынка.