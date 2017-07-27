Президент США может отклонить законопроект о санкциях против России, для того чтобы принять более жесткий документ.

Об этом в интервью CNN заявил директор по коммуникациям Белого дома Энтони Скарамуччи.

«Трамп может подписать законопроект о санкциях в том виде, в котором он есть, может наложить вето, а может даже обсудить введение более жестких мер против россиян», — заявил он.

Ранее палата представителей конгресса США проголосовала за законопроект, предусматривающий дополнительные санкции в отношении России, Ирана и КНДР.