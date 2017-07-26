Высокопоставленные чиновники Белого дома рекомендуют президенту США Дональду Трампу свернуть критику в адрес генпрокурора Джеффа Сешнса.

Как сообщает телеканал CNN, речь идет о помощнике президента по стратегическим вопросам Стивене Бэнноне и руководителе аппарата Белого дома Ринсе Прибасе.

Однако, по мнению источников телеканала, Трамп вряд ли последует этим рекомендациям.

«Думаю, этот вопрос может решиться только между ними [Трампом и Сешнсом]. Не думаю, что проблема разрешится, сколько бы человек ни нашептывал каждому из них на ухо», — заявил один из источников телеканала.

В последние дни СМИ активно сообщают о вероятной отставке генпрокурора в связи со скандалом вокруг России. Сешнс ранее взял самоотвод от расследования по делу о якобы вмешательстве РФ в выборы в США в 2016 году, после того, как стало известно, что он несколько раз встречался с послом РФ в США Сергеем Кисляком. Президент Трамп заявил, что разочарован решением Сешнса взять самоотвод.