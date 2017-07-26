Американский президент Дональд Трамп заявил, что не позволит трансгендерам служить в вооруженных силах. Об этом он написал в среду, 26 июля, в своем аккаунте в Twitter.

«После консультации с моими генералами и военными экспертами имейте, пожалуйста, в виду, что правительство США не примет и не разрешит трансгендерам служить в вооруженных силах США», — написал Трамп.

Он также отметил, что американская армия просто не может позволить себе таких медицинских трат и нарушений, которых требует служба трансгендеров.