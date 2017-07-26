Дочь американского лидера Иванка Трамп и первая леди США Меланья Трамп вошли в число самых красивых политиков Вашингтона по версии издания The Hill.

В топ самых красивых политиков издание включило 50 человек разного возраста, пола и политических убеждений. От предыдущих рейтингов он отличается тем, что его герои расставлены не по местам, а в алфавитном порядке. Сообщается, что кандидаты были выдвинуты на основании мнения их коллег, друзей, а также читателей.

Как пишет «Газета.ру», издание приводит информацию о каждом участнике списка. Дочь президента Трампа Иванка сообщила, что любит медитировать на свежем воздухе вместе со своими детьми. Меланья рассказала о том, что не любит экспериментировать в вопросах стиля.