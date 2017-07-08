Иванка Трамп, дочь американского президента, которая по совместительству является его советником, заменила отца на одном из мероприятий G20, когда американский лидер отправился на двусторонние встречи.

Об этом на своей странице в микроблоге сообщила российский шерпа в «группе двадцати» Светлана Лукаш.

Она написала, что второй день саммита начался с обсуждения проблем Африки, миграции и здравоохранения.

«Иванка сопровождает президента Трампа... и заменяет президента Трампа за столом G20, когда он уходит на двусторонние встречи», — отметила российский шерпа в своем Twitter. На опубликованных Лукаш снимках видна Иванка Трамп рядом с мировыми лидерами.