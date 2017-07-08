Иванка Трамп заменяет отца, пока тот ходит по двусторонним встречам на G20
Иванка Трамп, дочь американского президента, которая по совместительству является его советником, заменила отца на одном из мероприятий G20, когда американский лидер отправился на двусторонние встречи.
Об этом на своей странице в микроблоге сообщила российский шерпа в «группе двадцати» Светлана Лукаш.
Она написала, что второй день саммита начался с обсуждения проблем Африки, миграции и здравоохранения.
«Иванка сопровождает президента Трампа... и заменяет президента Трампа за столом G20, когда он уходит на двусторонние встречи», — отметила российский шерпа в своем Twitter. На опубликованных Лукаш снимках видна Иванка Трамп рядом с мировыми лидерами.