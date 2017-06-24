Президент США Дональд Трамп с супругой станут гостями на свадьбе министра финансов Стивена Мнучина. Глава минфина в субботу заключит брак с шотландкой актрисой Луизой Линтон. Сам Мнучин в прошлом также имел отношение к кино, продюсируя фильмы.

В расписании Трампа на посещение свадьбы отведено три часа, передает «РИА Новости» со ссылкой на сообщение Белого дома.

Свадьба состоится в Вашингтоне, в зале Эндрю Меллона – министра финансов в 20-х-30-х годах. Именно в этом зале в 1949 году был подписан ключевой документ создания НАТО – Северо-Атлантический договор.