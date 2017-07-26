МВД Украины отклонило обращение депутата Верховной рады Александра Фельдмана о возбуждении уголовного дела против главы фастовского отделения партии «Свобода» Юрия Горбинко, призвавшего в своих публикациях к уничтожению еврейского народа в откровенно гитлеровском духе. Причиной для нападок стало активное противодействие еврейских организаций Украины попытке переименовать проспект героя Великой Отечественной войны генерала Ватутина в Киеве в проспект Шухевича. Юрий Горбинко 5 июня на своей странице в Facebook написал следующее: «Киевская ж…два против украинского генерала Романа Шухевича. А я вспомнил того дядьку с короткими усами, который к большому сожалению не закончил свою работу».

В ответ на обращение Александра Фельдмана киевские правоохранители сообщили: полиция пришла к выводу, что «в ходе проведения проверки не установлено достаточных оснований, которые свидетельствуют о совершении уголовного правонарушения».

Пожалуй, только человек исключительно наивный может удивиться тому, что ведомство украинского министра Арсена Авакова, причастное к деятельности неонацистских формирований, отказывается возбудить уголовное дело против тех, кто говорит вслух то, о чем в этой среде думают.

Корни ненависти к отдельным нациям надо искать в той политической ситуации, которая сложилась на Украине. Арсен Аваков переживает нелегкие дни. Он не скрывает своего недовольства высшим руководством страны и всячески намекает, что за ним стоят люди с оружием, а именно так называемые радикальные батальоны. В ответ приближенный президента Украины Петра Порошенко депутат Верховной рады Сергей Лещенко недавно обвинил главу МВД в желании занять кресло нынешнего премьер-министра Владимира Гройсмана. Эта подковерная борьба в Киеве повышает и без того далеко не низкий градус напряженности в обществе. Если Арсен Аваков на самом деле пойдет на попытку госпереворота при помощи запятнавших себя военными преступлениями радикалов, то страна может быть ввергнута в широкомасштабную гражданскую войну. В этой ситуации наивно было бы полагать, что подвластные ему сотрудники МВД предпримут какие-то действия против разжигателей нацизма, русофобии и антисемитизма.

Одновременно при углубляющемся внутреннем кризисе власти Украины используют технологии разжигания ненависти для отвлечения внимания собственных граждан от насущных проблем. Опираясь на опыт бандеровских карателей, киевские правители обращаются к русофобии и антисемитизму. Дискриминационные законы и постановления уже обернулись нападениями на улице на тех, кто использует русский язык. На днях украинского журналиста Юрия Романенко выгнали с прямого эфира на телеканале ZIK за то, что тот настаивал на своем праве говорить по-русски.

Уместно вспомнить в этом контексте слова президента России Владимира Путина на пресс-конференции по итогам недавнего саммита G20.

— У них остался только один товар, которым они успешно торгуют, — это русофобия. И еще они торгуют политикой разделения России и Украины, растаскиванием народов двух государств, — сказал российский лидер.

К счастью, если власти на Украине предпочитают закрывать глаза на нарушения прав человека у себя в стране, то в Европе на эту тему решили обратить внимание. По крайней мере, еще совсем недавно страны Евросоюза и слышать не хотели об этом. Так, известная организация Human Rights Watch призвала две недели назад европейских лидеров оказать давление на Украину, чтобы та начала выполнять свои обязательства по соблюдению прав человека. А перечень нарушений обширен: политические аресты, блокировка российских сайтов и даже не расследованное убийство журналиста Павла Шеремета. Вашингтон пока молчит, но ситуация не стоит на месте. Хочется надеяться, что к этому прибавится и понимание всей пагубности героизации нацизма и переписывания истории. Именно этого ожидают Россия и все здравомыслящие люди от Евросоюза и США.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции