Украинский минюст подготовил законопроект об отмене всех нормативных актов времен Советского Союза.

Об этом на брифинге в Киеве заявил глава ведомства Павел Петренко.

Министр выразил надежду, что документ будет вынесен на голосование Верховной Рады на следующей сессии, передает ТАСС.

Петренко пояснил, что законопроект «отменяет все без исключения законодательные акты, принятые до обретения Украиной независимости, все акты министерств, принятые в советское время».

Украина уже отказалась от большого количества нормативных актов советского периода. Министр уточнил, что в прошлом году в стране отменили 365 таких актов, а в первой половине 2017 года — 100.