Вопрос о реанимации экономических связей с Россией вновь возвращается в украинскую политическую повестку. Группа народных депутатов поднимет эту тему в Верховной раде. Всё это происходит на фоне митингов на различных заводах страны, где рабочие требуют восстановить торговые отношения с Москвой, а потому у парламентской инициативы есть шанс. Об этом «Известиям» рассказали в Оппозиционном блоке. И з-за кризиса и разрыва контактов с Россией многие предприятия на Украине закрываются, люди лишаются рабочих мест. А переориентироваться на другие рынки без ущерба для экономики у Киева пока так и не получилось.

Пока власти в Киеве планомерно разрывают связи с Россией, ограничивая торговлю, «пугая» визами и переписывая историю, среди населения растет недовольство. Особенно сильны такие настроения на востоке страны. На ряде предприятий прошли митинги под лозунгом «Верните торговлю с Россией!». Ранее с такими же требованиями к президенту Петру Порошенко и Верховной раде обратились рабочие более десятка крупных украинских заводов.

В Верховной раде «Известиям» заявили, что понимают позицию народа, поскольку страна никак не может выйти из экономического кризиса, однако мнения депутатов о необходимости выполнить требование простых украинцев разделились. Группа оппозиционных парламентариев пообещала поднять этот вопрос в Верховной раде в начале сентября, когда закончатся депутатские каникулы. Инициатива исходит от Оппозиционного блока, однако поддержать обсуждение проблемы готов ряд внефракционных депутатов и представители других политических сил.

— После 5 сентября мы обсудим этот вопрос. Разрыв отношений негативно сказывается на экономике. Экономические отношения с Россией должны восстановиться до того уровня, когда работали совместные предприятия. Нужно как можно скорее вернуть торговлю до прежнего уровня. Многие депутаты, не только из Оппозиционного блока, это понимают, и отношение к этой проблемы с экономической точки зрения меняется. Внутри коалиции (Блок Петра Порошенко (БПП) и «Народный фронт») некоторые парламентарии считают необходимым налаживать рабочие отношения с Россией по экономическим причинам , — сказала «Известиям» депутат от Оппозиционного блока Татьяна Бахтеева.

По ее словам, многие нардепы полагают, что восстановление экономических связей — путь к налаживанию мира на Украине. Однако по политическим причинам пытаются противостоять подобным инициативам.

В партии «За жизнь» также считают, что от разрыва экономических связей с Москвой страдает украинское население и экономика. Депутат Евгений Мураев рассказал «Известиям», что самые большие трудности испытывает юго-восток страны, а убытки несут такие сферы, как авиа-, ракето-, приборо- и машиностроение.

— Эту проблему обязательно надо обсуждать. Необходимо разделять политику и экономику, быстрее заканчивать конфликт, восстанавливать экономическое взаимодействие и отменять санкции, поскольку из-за всего этого в первую очередь теряет именно Украина. Я бы хотел, чтобы четыре миллиона украинцев работали не в России, а на родине. Вместо инвестиций, реноваций заводы превращаются в груды металлолома. Рабочие места надо вернуть. Сейчас мы подходим к точке невозврата: Россия работает над программой импортозамещения, находит альтернативу, а в этой парадигме страдает украинская экономика, — уверен народный депутат.

Нардепы пока окончательно не определились с тем, в какую правовую форму будет облечена эта инициатива. Это станет понятно после выхода парламентариев с каникул.

Источник в БПП пояснил «Известиям», что в партии также прекрасно понимают связь экономических проблем и разрыва с Россией, а следовательно, и причины народного недовольства. Совсем не реагировать на требования населения нельзя — через два года стране предстоят новые выборы, а борьба за электорат начинается уже сейчас. Учитывая, что четыре миллиона украинцев до сих пор работают в России, вопрос о нормальных экономических отношениях с Москвой далеко не праздный. Но пока еще есть время «попробовать убедить людей подождать, когда Украина переориентируется на другие рынки», отметил собеседник издания.

— В Верховной раде одни относятся к этому с экономической точки зрения, а другие — с политической. Правда на самом деле посередине. Экономические проблемы решаются по мере физической возможности. Украина должна научиться жить и заменить деловые отношения, которые были с Россией, на связи с другими странами. Это произойдет со временем , — отметила в беседе с «Известиями» председатель комитета Верховной рады Украины по вопросам налоговой и таможенной политики, депутат от БПП Нина Южанина.

Она добавила, что правящая партия по-прежнему придерживается формулы «Никаких взаимоотношений» с Россией.