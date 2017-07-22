Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания оштрафовал «Общественное радио» и «Буковинскую волну», в эфире которых зафиксировал нарушения закона о доле песен на государственном языке.

«Нормы законодательства предусматривают, что радиовещатели в первый год вступления в силу закона должны обеспечивать долю песен на государственном языке в объеме не менее 25% от общего объема песен, распространенных в течение суток, а также не менее 25% от общего объема песен, распространенных в каждом промежутке времени между 07:00 и 14:00 и между 15:00 и 22:00», — заявила пресс-служба Нацсовета Украины.

По факту проведенной проверки выяснилось, что «Общественное радио» в своем эфире в промежуток времени с 15:00 до 22:00 не поставило ни одной песни на украинском языке, тогда как «Буковинская волна» недобрала совсем немного — эфир радиостанции был заполнен песнями на национальном языке на 24,7%.

«Общественное радио» обязали уплатить в казну штраф в размере $68, размер штрафа второго нарушителя составил порядка $170, что равняется 5% общего лицензионного сбора вещателя.