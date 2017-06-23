В Москве отметили десятую годовщину фонда «Русский мир». В своем обращении к участникам праздничного съезда президент России Владимир Путин отметил: «За этой юбилейной датой — плодотворная, истинно подвижническая работа фонда, направленная на продвижение русского языка и ценностей российской культуры за рубежом, расширение гуманитарного сотрудничества». Самое время задуматься о феномене русского мира.

Ведь мы говорим о 300 млн людей, которые пронесли свою любовь к языку великой поэзии и литературы через годы испытаний. Несуразно, но факт. На Западе русский мир стал синонимом каких-то политических козней. Например, даже организацию «Русский мир» в Европарламенте ассоциируют исключительно с пропагандой.

Между Москвой и Западом существуют расхождения по Украине, Сирии и ряду других вопросов. И в России, как и в большинстве ведущих стран мира, действительно есть правительственные и неправительственные организации, занимающиеся разъяснением российской позиции по тем или иным проблемам. Но обвинять при этом Москву в продвижении русского языка и культуры — это не что иное, как парадокс. Желание западных СМИ очернить структуры, занимающиеся популяризацией российской культуры, не имеет под собой ни одного подтвержденного факта о вмешательстве этих организаций в политические процессы. Из всего этого напрашивается только один вывод: они боятся русского языка и русской культуры.

И, видимо, небезосновательно. Русская культура исконно базировалась на правдоискательстве. В условиях нынешней информационной войны, когда многие западные СМИ пытаются представить белое черным, а черное белым, такой подход действительно может внушать опасения. Ведь именно такого подхода недостает современному человеку — потребителю СМИ. Не зря в свое время Марина Цветаева писала о «глотателях пустот — читателях газет».

В то же время можно привести пример, когда русский мир обретает благодатную почву и несет в себе только позитив. В качестве наглядного примера можно привести Израиль.Там добрая четверть населения страны знает и хранит русский язык. Где-то восемь лет назад в стране было проведено исследование о влиянии разных языков на формирование интеллекта. За основу взяли иврит и изучали, как сказывается на развитии мышления знание второго языка. Брали английский, французский, арабский... И немало удивились, когда обнаружили, что оптимальным для развития интеллекта является русский язык! Это не значит, что кто-то стремился умалить значение других языков. Тем не менее, как показало исследование, именно русский язык в наибольшей степени дает созидательную свободу для интеллекта.

Если же приводить примеры из практики, то Израиль, как известно, вышел на второе место по инновациям в высоких технологиях. При этом не менее 60% среди занятых в самых передовых научных отраслях составляют носители русского языка и русской культуры. Что это, если не успехи русского мира?

Можно смело говорить не только о том, как благотворно сказывается знание русского языка на развитии мышления, но и о качестве мышления, которое дарует сопричастность русскому миру. Современный человек всё более далек от абстрактного созерцания и даже от мышления в рамках причинно-следственной связи. Ему на смену пришли короткие информационные вбросы, направленные на то, чтобы получить примитивную реакцию из серии «нравится — не нравится». В то же время русская литература полна символизма и поиска смысла во всех проявлениях бытия. Ей чужда схематичность. Русский язык требует творческих усилий для полноты владения им. И всё это через укрепление свободы выбора и чувства персональной ответственности. Уж не свободы ли мысли в таком случае боятся те, кто видит угрозу для себя в русском языке и в русской культуре.

Автор — израильский публицист и общественный деятель

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