В Крыму завершился Третий Ливадийский форум. Он был посвящен проблемам русского языка и его изучения. Проблемы эти действительно существуют. Так, участники отметили, что достойных учебников по русскому языку пока нет. Мы надеемся, что один из них скоро появится — может быть, уже в новом учебном году. Это будет пособие для средней школы, подготовленное петербургскими лингвистами, преподавателями Санкт-Петербургского университета. Но пока дети обучаются непонятно как.

Впрочем, учебники — не единственный насущный вопрос, который поднимался на заседаниях. Участники из разных регионов отмечали: имеется острая нехватка преподавателей, нужно регулярно проводить мероприятия по повышению квалификации... При этом я бы отметила особую роль представителей Крыма — учителей, ученых-лингвистов. Они принимали активное участие в работе — в Крыму очень заинтересованы в том, чтобы русский язык укреплялся.

Мы видим интерес к нашему языку и со стороны иностранцев — на форуме были делегаты Греции, Таджикистана, Узбекистана, Индии, Афганистана, Вьетнама, Сербии, Швейцарии, Китая и других стран. Но, как ни странно это звучит, нам самим, жителям России, надо быть внимательнее к русскому слову. Порой мы не обращаем внимания на какие-то, казалось бы, неважные детали или следуем иностранной моде, теряя то, что на самом деле заложено в нашей культуре.

В частности, в своем выступлении на форуме я говорила о значении использования отчества при представлении человека. В прессе, интернете оно, как правило, опускается. Но ведь обращение по имени-отчеству — в наших традициях. Это одно из отличий российской культуры от западной. Отец у нас имеет особое значение. Поэтому мы не можем следовать иностранным штампам и коротко представлять человека лишь по имени и фамилии. Упоминая уважаемую личность, следует, на мой взгляд, писать полностью. Этот пример показателен с точки зрения самого отношения к языку. Хорошие традиции не стоит забывать.

Более глобальная тема — отношение к бумажной книге. В последнее время модно говорить, что они отомрут, уступят место электронным носителям. Мол, книги уже не нужны, всё можно прочитать с экрана компьютера и телефона. Но я уверена, что у бумажной книги есть будущее, какие бы сомнения по этому поводу не высказывали скептики.

В какой-то момент все развитые страны задавали этот вопрос и в итоге отвечали утвердительно: «Да, конечно, у бумажной книги есть настоящее и будущее». Фантастическим это может казаться только сегодняшним школьникам, погруженным в свои гаджеты. На самом деле у нас в стране очень много людей, которые не скоро перестроятся на электронные носители и вряд ли перестроятся вообще. И я не думаю, что это плохо. Ведь прививать детям любовь к чтению лучше именно с помощью «живой» книги. Это первое, что нужно делать сегодня.

Начинать лучше с того момента, когда ребенок еще находится в утробе матери. Стоит читать ему стихи, развивать его, когда эмоции, чувства, реакции только формируются. Позже это бывает сделать уже непросто, да и некому. И потом, когда ребенок научится читать сам и пойдет в школу, надо давать ему бумажную книгу. Не потому, что на планшете читать хуже. А потому, что вовсе не обязательно ребенок будет на планшете именно читать.

Сегодня компьютерами и гаджетами увлечены все. Не успевает ребенок научиться ходить, как ему мама с папой вручают планшет — чтобы чадо не мешало, не отвлекало, не беспокоило. И что мы получаем в итоге? 30 % жителей России совсем никаких книг не берут в руки — ни бумажных, ни электронных. Именно в этом главная проблема, а не в формате и технологиях.

Беда и в том, что в школах не всегда могут и хотят прививать любовь к книге. Я знаю случаи, когда уроки чтения заменяли физкультурой. Впрочем, есть и позитивные примеры. Сегодня существует много интересных образовательных программ. Елена Ивановна Козакова, возглавляющая федеральное учебно-методическое объединение по педагогическому образованию, стала инициатором проведения большого увлекательного события «Читай град». Дети три недели жили в сказочной стране, давали улицам имена своих любимых литературных персонажей. Я уверена, что после этого они полюбили читать, а значит, будут хорошо знать русский язык.

На Ливадийском форуме мы совместно с заместителем председателя комитета по науке, образованию и культуре Совета Федерации Сергеем Евгеньевичем Рыбаковым вели секцию «Русский язык: образовательные и правовые аспекты». Речь шла о важности гуманитарного образования. Валентина Ивановна Матвиенко проводила пленарное заседание, на котором выступали все руководители секций, а по Году литературы отчитался ректор МГУ Виктор Антонович Садовничий. Продуктивность мероприятий, подобных форуму, несомненна: в резолюции мы записали, что необходимо проводить съезды русистов каждый год. Сегодня перед русским языком, нашей культурой и образованием стоят серьезные вызовы. Поэтому нам особенно важно объединить наши усилия. Только при совместной творческой работе разных специалистов и представителей власти мы сможем добиться настоящих успехов по сохранению русского языка.

Автор — ученый-лингвист, профессор, президент Санкт-Петербургского государственного университета, доктор филологических наук, президент Российской академии образования

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