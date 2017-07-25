Савченко полминуты описывала политическую ситуацию на Украине матом
Депутат Верховной рады Надежда Савченко почти полминуты описывала политическую ситуацию на Украине, используя нецензурную лексику. Видеоролик опубликовал украинский телеканал NewsOne.
Видеозапись называется «Надежда Савченко о политических событиях на Украине простыми словами». За 20 секунд депутат успела употребить мат 11 раз, сообщает сайт НТВ.Ru. Всего на сайте телеканала опубликовано три видеоролика с участием Максима Гольдабра, Евгения Червоненко и Надежды Савченко, в которых украинские политики рассказывают о происходящем в стране с использованием нецензурной лексики.
Савченко известна своими выходками, которые постоянно подергаются критике со стороны коллег из рады и общественности. Так, в мае депутат показала средний палец премьер-министру страны Владимиру Гройсману. В конце мая 2016 года, после того как президент РФ помиловал Савченко, она пришла на заседание рады босиком и назвала депутатов лентяями-школьниками. Спустя несколько дней она оценила работу парламента нецензурными словами, сообщает «РИА Новости».