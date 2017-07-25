Депутат Верховной рады Надежда Савченко почти полминуты описывала политическую ситуацию на Украине, используя нецензурную лексику. Видеоролик опубликовал украинский телеканал NewsOne.

Видеозапись называется «Надежда Савченко о политических событиях на Украине простыми словами». За 20 секунд депутат успела употребить мат 11 раз, сообщает сайт НТВ.Ru. Всего на сайте телеканала опубликовано три видеоролика с участием Максима Гольдабра, Евгения Червоненко и Надежды Савченко, в которых украинские политики рассказывают о происходящем в стране с использованием нецензурной лексики.

Савченко известна своими выходками, которые постоянно подергаются критике со стороны коллег из рады и общественности. Так, в мае депутат показала средний палец премьер-министру страны Владимиру Гройсману. В конце мая 2016 года, после того как президент РФ помиловал Савченко, она пришла на заседание рады босиком и назвала депутатов лентяями-школьниками. Спустя несколько дней она оценила работу парламента нецензурными словами, сообщает «РИА Новости».