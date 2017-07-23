В воскресенье в базу данных украинского ресурса «Миротворец» попали шесть российских актеров. Список пополнили Борис Клюев, Ирина Муравьева, Людмила Полякова, Александр Вершинин, Василий Бочкарев и Людмила Титова, сообщает «РИА Новости».

Актеров, недавно побывавших в Крыму, обвинили в «сознательном нарушении государственной границы Украины» и «незаконной гастрольной деятельности» на территории полуострова. Занесение в список будет препятствовать их въезду на Украину.

В июле «Миротворец» по тем же обвинениям занес в свою базу телеведущего Николая Дроздова, депутата Госдумы Николая Валуева и бывшую участницу телепроекта «Дом-2» Ольгу Бузову. В случае с Бузовой украинскому ресурсу оказалось достаточно ее снимков в Instagram на фоне крымских достопримечательностей.

Всего в этом списке в настоящее время около тысячи россиян и граждан других стран.