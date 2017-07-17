Проект нового федерального бюджета должен быть нацелен на поддержку начавшегося роста экономики. Самый большой объем финансирования традиционно предусмотрен для транспортного сектора. Об этом глава правительства России Дмитрий Медведев заявил на совещании по расходам федерального бюджета на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов. Рассматривалось финансирование агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов, обсуждались также вопросы развития промышленности, транспорта, связи, энергетики, науки и освоения природных ресурсов.

В нынешнем месяце это уже четвертое совещание главы правительства в рамках подготовки бюджета. 11 июля в Горках члены правительства обсудили сбалансированность бюджетов регионов. Темой совещания 12 июля стало финансирование физкультуры, спорта, туризма и молодежной политики. 13 июля рассмотрели расходы на жилищно-коммунальное хозяйство и жилищное строительство.

По словам Дмитрия Медведева, особое внимание правительство уделит тем секторам экономики, которые сегодня показывают наибольший рост.

— Самый большой объем финансирования традиционно предусмотрен для транспорта. Хорошие дороги — это, конечно, дорогое удовольствие, но и польза от них немаленькая и для людей, и для бизнеса. Улучшается торговля, большие возможности получают те компании, которые строят свое дело вокруг магистралей. Это касается всех сегментов отрасли: авто-, авиаперевозок, судов и железнодорожного транспорта, — сказал глава правительства.

Он напомнил, что в России действуют государственные программы развития промышленности, поддерживается продвижение российской продукции на международных рынках. Речь шла о паспорте приоритетного проекта «Системные меры развития международной кооперации и экспорта», утвержденного в конце прошлого года Советом при президенте по стратегическому развитию.

— Наши усилия и по поддержке промышленности, и по развитию транспорта дают результаты. По итогам первых пяти месяцев промышленное производство растет более динамично, чем в тот же период прошлого года, это можно сказать и про грузооборот, — отметил Дмитрий Медведев.

По его словам, финансовая поддержка аграрно-промышленного комплекса в 2018 году может быть сохранена на уровне нынешнего года, сейчас АПК находится на подъеме и показывает достаточно впечатляющие результаты.

— Мы не только повысили уровень продовольственной безопасности, но и начали наращивать поставки сельхозпродукции на экспорт, — сказал Дмитрий Медведев.

Профессор кафедры правового регулирования экономики и финансов Института государственной службы и управления (ИГСУ) РАНХиГС Анатолий Селюков предположил, что целая серия совещаний по бюджету может быть связана со стремлением подготовить максимально качественный финансовый план.

— Возможно, не хватает должного целеполагания. Усилия направляются на процедуры, а не на получение конкретных результатов. Целью совещаний может быть изменение такой ситуации, правительство пытается детализировать конкретные результаты. Но, возможно, дело в неготовности отдельных структур в рамках правительства своевременно подготовить необходимые материалы, — полагает эксперт.

Как отмечал Дмитрий Медведев на одном из совещаний, бюджет на ближайшую трехлетку останется достаточно проблемным. Нужно принимать выверенные решения и распределять деньги исходя из реальных возможностей. Еще в апреле были одобрены основные подходы к бюджету. Он будет основываться на базовом сценарии макропрогноза на 2018 год, подготовленного Минэкономразвития. Ведомство на следующий год заложило рост экономики на 1,5%, среднегодовую цену на нефть в $40,8 за баррель, инфляцию в размере 4%, дефицит бюджета — 1,7% ВВП, отток капитала — $8–10 млрд.

На следующий год доходы бюджета запланированы на уровне 14,7 трлн рублей, расходы — 16,2 трлн рублей. Согласно закону проект бюджета на 2018 год и плановый период 2019–2020 годов должен быть внесен правительством в Государственную думу до 1 октября.