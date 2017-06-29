Правительство планирует установить новый порядок проведения оценки регулирующего воздействия законопроектов (ОРВ), сообщил «Известиям» собеседник в кабинете министров и подтвердил источник в аппарате правительства. Согласно поправкам в регламент, сроки подготовки предложений головному ведомству для заключения на законопроект снизятся с 15 до 10 дней, а ответственным за подготовку заключений и отзывов на поправки в Налоговый и Бюджетный кодексы назначается Министерство финансов РФ. Эксперты полагают, что благодаря нововведениям взаимодействие правительства и Государственной думы станет эффективнее.

Проект постановления правительства, которым вносятся поправки в его регламент, планируется принять на сегодняшнем заседании, сообщил «Известиям» собеседник в аппарате правительства. Изменения направлены на «совершенствование законопроектной деятельности», говорится в пояснительной записке к документу. Так, предлагается модернизировать порядок подготовки заключений и официальных отзывов правительства на законопроекты, оптимизировать процедуры оценки регулирующего воздействия и работу ведомств при подготовке документов. В кабмине полагают, что нововведения помогут сократить сроки разработки правительственных отзывов и повысят качество ОРВ.

Поправки в регламент подготовлены с учетом новых требований к законопроектной работе, предъявляемых Госдумой седьмого созыва, заявил «Известиям» собеседник в в правительстве. Это результат «совместной работы кабмина и Госдумы», пояснил он.

— Стиль новой Думы несколько изменился, стали предъявляться более жесткие требования как к отзывам правительства, так и к нашим поправкам и заключениям. В результате повысилась ответственность за те документы, которые направляются в Думу. До сих пор в регламенте правительства эти изменения не были отражены, но мы накапливали вопросы и предложения по нашей работе с начала созыва. Именно так и появился этот документ. Мы надеемся, что после принятия поправок взаимодействие Думы и правительства значительно улучшится, — пояснил он.

Сокращение сроков

В результате поправок значительно снизятся сроки подготовки отзывов и заключений правительства, рассказал источник в аппарате кабмина.

В частности, меняется порядок подготовки заключений — из него убрана норма о межведомственном согласовании. Теперь документы будут отправлять в головное министерство, остальные ведомства предоставят ему свои предложения. По итогам будет создан единый проект заключения. Это позволит сократит сроки подготовки документа в два-три раза, подчеркнул собеседник «Известий».

При этом проект заключения обязательно должен содержать оценку финансово-экономических последствий принятия законопроекта и его влияния на доходы или расходы соответствующего бюджета, а также выводы о позиции правительства по законопроекту.

Сроки подготовки отзывов кабмина будут снижены на пять дней, с 20 до 15. При необходимости по согласованию с Думой они могут быть увеличены, но не более чем на 30 дней.

Полномочия Минфина

Еще одна важная «новелла»: основным исполнителем по подготовке заключений, поправок и официальных отзывов правительства на законопроекты о внесении изменений в Налоговый и Бюджетный кодексы будет Министерство финансов РФ.

Как пояснил собеседник «Известий», в Госдуме такими инициативами занимается только комитет по бюджету и налогам, у которого налажено хорошее взаимодействие с Минфином. Другие министерства не обладают необходимыми для этого возможностями, и их вмешательство тормозит процесс.

В прошлом году аналогичные поправки были приняты для внесения изменений в Уголовный кодекс. Тогда головным ведомством был назначен Минюст.

Оценка регулирующего воздействия

Кабинет министров меняет и порядок проведения оценки регулирующего воздействия. В прошлом году, выступая на коллеги МЭР, председатель правительства Дмитрий Медведев заявил, что этот институт «немножко подсдулся».

Напомним, ОРВ — это анализ финансовых последствий принятия законопроекта для бизнеса, граждан и государства. В случае получения отрицательного заключения документ возвращается на доработку.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин в апреле 2017 года заявил, что между палатой и кабмином достигнута договоренность о зеркальных поправках в регламенты. Вскоре после этого Дума внесла свою часть поправок, согласно которым ОРВ должна проводиться по запросу палаты в обязательном порядке (сейчас правительство само решает, проводить оценку или нет).

Как следует из поправок в регламент, кабинет министров решил отказаться от ОРВ правительственных поправок, поскольку это значительно затягивает работу над документом. Сейчас такую оценку проходит около 90% правительственных инициатив еще до их внесения в Госдуму, а уже перед вторым чтением ОРВ проводится еще раз. От этой схемы планируется уйти.

Кроме того, решено, что межведомственное согласование законопроектов будет проводиться одновременно с общественным обсуждением ОРВ и независимой антикоррупционной экспертизой. Это сэкономит сроки подготовки законопроекта примерно в четыре раза, отметил собеседник «Известий» в аппарате кабмина.

Мнение экспертов

Доцент Института общественных наук РАНХиГС Екатерина Шульман отметила, что сокращение сроков проведения процедур — не главное.

— Затягивание процесса рассмотрения законопроектов — это минимальная из проблем нашего законотворческого процесса. Наша проблема — ускоренное рассмотрение. Если сроки где-то сократятся в четыре раза, это не обрадует никого — мы не на стройке. Законодательные изменения должны быть медленными и хорошо продуманными, — сказала она «Известиям».

Директор Центра ОРВ Высшей школы экономики Даниил Цыганков напомнил, что до сих пор госорганы могли, в зависимости от содержания акта, выстраивать последовательность прохождения через процедуры оценки регулирующего воздействия и межведомственного согласования.

— Но и в этой ситуации случалось, что в результате «параллельного» межведомственного согласования или доработки на площадке аппарата правительства появлялась итерация с изменениями по сути, тогда как через ОРВ прошел иной документ, получивший положительное заключение, — отметил в разговоре с «Известиями» эксперт.

В качестве примера Даниил Цыганков привел недавний законопроект о товарных агрегаторах, разработанный Роспотребнадзором: заключение департамента ОРВ Минэкономразвития было подготовлено для одной версии, с которой была согласна большая часть отрасли, а в итоге в Госдуму была внесена уже новая, частично с нормами, снятыми в результате оценки регулирующего воздействия.

Директор Института политической социологии Вячеслав Смирнов считает, что поправки в правительственный регламент — логичное продолжение совместной работы Госдумы и правительства по отлаживанию механизма законотворчества.

— Очень часто решения, принятые на высшем уровне, требуют скорейшего, незамедлительного исполнения. Для этого очень важно разбюрократизировать процесс написания законов и подзаконных актов внутри самих госучреждений. Думаю, что эти изменения позволят работать и Думе, и правительству более эффективно, сообща, что безусловно повлияет на качество исполнения решений, — сказал он.

До сих пор пункт 104 регламента говорил о том, что кабмин сам «принимает решение о возможности проведения такой оценки». Весной 2016 года в Госдуме поднимали вопрос о том, чтобы в регламенте правительства появилась норма об обязательном проведении ОРВ как в случае одобрения инициативы правительством, так и в случае отрицательного отзыва на нее.