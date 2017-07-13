Медведев назначил нового замруководителя Росреестра
Премьер-министр России Дмитрий Медведев назначил Марину Баранову новым замруководителя Росреестра. Распоряжение было опубликовано на сайте кабмина.
«Назначить Баранову Марину Владимировну заместителем руководителя Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии», — говорится в тексте документа.
Ранее Баранова занимала должность начальника финансово-экономического управления ведомства.
Также стало известно, что Медведев освободил от должности замглавы Минэкономразвития РФ Евгения Елина по его собственной просьбе.