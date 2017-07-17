Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев утвердил изменения в правила дорожного движения (ПДД), предусматривающие введение новых дорожных знаков и терминов. Об этом сообщается на официальном сайте правительства России.

Новые знаки особых предписаний вводятся в целях защиты окружающей среды от воздействия вредных выбросов автомобилей.

«Введены новые дорожные знаки особых предписаний «Зона с ограничением экологического класса механических транспортных средств», «Зона с ограничением экологического класса грузовых автомобилей», знак дополнительной информации (табличка) «Экологический класс транспортного средства», и новые термины», — говорится в пояснительной записке к постановлению.

Также в связи с развитием экологически чистого вида транспорта появятся обозначения мест возможной зарядки электромобилей и специальных парковочных мест для них. При этом вводятся соответствующие дорожные знаки и разметки.

Новые изменения предусматривают также запрет для маршруток останавливаться вне остановок маршрутного транспорта и разрешают велосипедистам ездить по тротуарам, если с ними находятся дети младше 14 лет.

Подчеркивается, что принятые решения направлены на повышение безопасности пешеходов, велосипедистов и маршрутных транспортных средств.