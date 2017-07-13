Премьер-министр России Дмитрий Медведев освободил от должности замминистра экономического развития России Евгения Елина по его собственной просьбе, следует из соответствующего распоряжения.

«Освободить Елина Евгения Ивановича от должности заместителя министра экономического развития РФ по его просьбе», — говорится в сообщении.

Елин родился 8 мая 1962 года в Ленинграде, окончил Ленинградский политехническим институт имени Калинина. С 2000 по 2004 год работал в Министерстве финансов РФ, с 2012 по 2013 год занимал должность вице-губернатора Санкт-Петербурга. С августа 2013 года был назначен заместителем министра экономического развития РФ.