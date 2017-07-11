Премьер-министр России Дмитрий Медведев провел совещание по вопросам проведения переписи населения в 2020 году. Об этом сообщила пресс-служба правительства.

«Сегодня мы определим срок и дату проведения, обговорим некоторые организационные моменты и финансирование. Деньги на перепись в бюджете предусмотрены, но еще предстоит значительную часть этих денег освоить», — сказал премьер-министр.

Он также добавил, что в 2020 году перепись может проводиться тремя способами: самостоятельно через интернет, с помощью специальных планшетов и традиционным методом — переписчики будут сами приходить к людям и заполнять переписные листы.

Последняя перепись населения в России проводилась в 2010 году.