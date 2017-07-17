Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сообщил, что объем расходов федерального бюджета на поддержку аграрно-промышленного комплекса в 2018 году, скорее всего, будет сохранен на том же уровне, что и в 2017-м.

Об этом он заявил на совещании по расходам федерального бюджета на 2018 год и плановый период 2019–2020 годов.

По словам премьер-министра, господдержка аграрного сектора и рыбной отрасли в основном осуществляется за счет средств по реализации двух программ.

«Есть предложения расходы федерального бюджета на аграрный сектор в следующем году оставить на уровне текущего года», — сказал Медведев. Он подчеркнул, что остается крайне важным не потерять установленный темп развития в этой сфере.