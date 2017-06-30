Сильные ливни с грозами прошли днем во вторник, 30 июня, в Москве. Ранее о резком ухудшении погоды жителей города предупредили в столичном метеобюро, в городе было объявлено штормовое предупреждение. К 15:40 экстренные службы столицы сообщили, что, по предварительным данным, в столице в результате грозы и ливней погибли как минимум шесть человек.

Одними из первых на последствия непогоды в социальных сетях пожаловались жители Химок. Несмотря на то, что коммунальные службы были заранее приведены в повышенную готовность, вскоре после начала ливня часть улиц в этом районе была затоплена. Всем, кто в это время был на пути в аэропорт, пришлось преодолевать водную преграду.

А у нас потоп. Плыву до работы, чтобы полететь. #Химки #Москва #погодабалуется Публикация от 🍬Anastasia Guseva🍬 (@djaket) Июн 30 2017 в 4:12 PDT

Прошел ливень и в самом «Шереметьево», ранее там было объявлено грозовое предупреждение, 16 рейсов были отправлены на запасные аэродромы. Однако около 16:00 (мск) в аэропорту сообщили о снятии грозового предупреждения, а также опровергли слухи о затоплении взлетной полосы.

Накануне специалист центра погоды «Фобос» в своем аккаунте в Facebook сообщил о том, что на Москву надвигается дождь «из Ветхого завета». По его предварительной оценке, осадков такого масштаба в Москве не было последние 50 лет. Вот так выглядел ливень в районе Кутузовского проспекта:

В других районах Москвы в разгар непогоды, напротив, можно было полюбоваться неожиданным и красивым явлением — например, радугой, раскинувшейся прямо над жилым районом на Ярославском шоссе.

Кратковременная радуга между домами на Ярославке в разгул стихии #радуга #шторм #москва #мчс #ливень #мгсу Публикация от Александр (@aipnz) Июн 30 2017 в 4:07 PDT

Тучи собираются над Москвой:

А вот так выглядел ливень в районе станции метро «Аэропорт»:

#Москва - #солнечно 🌞, ожидаются небольшие #осадки ☔ Публикация от Леран (@smoke_ali) Июн 30 2017 в 3:43 PDT

По сообщениям метеорологов, наиболее интенсивные осадки ожидаются в столице с 15:00 до 21:00. Помимо ливня и грозы не исключено, что в некоторых частях города пройдет град.

Как обезопасить себя в грозу: