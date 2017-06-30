В результате действия стихии в Москве, по предварительным данным, пострадали шесть человек.

Как сообщается, один из пострадавших госпитализирован в тяжелом состоянии, после того как на его автомобиль упал столб. Еще два человек пострадали из-за падения на них деревьев. О причинах травм других граждан, пока не сообщается.

Накануне МЧС предупредило жителей столицы и Подмосковья о надвигающемся урагане 30 июня. На регион обрушились ливни, шквалистый ветер до 24 м/с и град. Непогода продержится до 3:00 1 июля.