Более 40 рейсов задержаны в аэропортах Москвы, еще три отменили из-за грозы и сильного ливня в пятницу, 30 июня.

Об этом свидетельствуют данные сервисов мониторинга расписания движения самолетов.

При этом больше всего рейсов — 24 — было задержано в Домодедово, в Шереметьево — 19 рейсов, во Внуково пока один, сообщает «РИА Новости».

МЧС РФ предупреждает, что непогода с дождем, градом и сильным ветром, доходящим до 15–20 м/с, сохранится в столичном регионе до субботы, 1 июля.