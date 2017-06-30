Резкое ухудшение погодных условий ожидается в Москве и Подмосковье после 13:00. Об этом сообщили в пятницу в столичном метеобюро.

«С 13:00 в Москве ожидаются ливни, грозы, возможен град. Порывы ветра местами до 17–22 м/с», — цитирует синоптиков «Интерфакс».

Погода в столичном регионе испортится из-за приближающегося к Москве с юго-запада атмосферного фронта.

В период с 15:00 до 21:00 ожидаются наиболее интенсивные осадки, которые будут сопровождаться шквалистым усилением ветра до 17–22 м/с, грозой и градом. «В городе выпадет от 10 до 25 мм осадков, или до трети месячной нормы осадков, которая в июне составляет 75 мм», — предупредили метеорологи. Возможны подтопления.

ГУ МЧС по Москве рекомендует гражданам по возможности не выходить на улицу, обходить рекламные щиты, не укрываться под деревьями, парковать автомобили в гараж либо оставлять их вдали от слабоукрепленных конструкций. Рекомендовано также находиться подальше от водоемов, передает BFM.RU.

Экстренные и коммунальные службы столицы переведены с четверга на усиленный режим работы из-за ухудшения погодных условий.