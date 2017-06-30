Около 4,4 тыс. человек остались без электричества из-за непогоды в Москве и Московской области. Об этом сообщает Министерство энергетики РФ.

«30 июня с 15:00 по настоящее время из-за неблагоприятных погодных условий (сильный дождь, ветер с порывами до 20 м/с) на территории г. Москвы и Московской области происходят массовые аварийные отключения в распределительных сетях 6–10 кВ (ДЗО ПАО «Россети» — ПАО «МОЭСК»)», — сообщается на официальном сайте ведомства.

Отмечается, что ситуация контролируется заместителем главы Минэнерго РФ Андреем Черезовым. На данный момент проводятся аварийно-восстановительные работы, принимаются меры по организации временного электроснабжения.

Ранее глава «Россетей» Олег Бударгин дал поручение обеспечить бесперебойное энергоснабжение на время непогоды, отметив необходимость своевременного реагирования «на все изменения климатические и в системе».