16 самолетов, возвращавшихся в Шереметьево, ушли на запасные аэродромы. Об этом сообщает телеканал РЕН со ссылкой на собственный источник.

Ранее пресс-служба московского аэропорта заявила о снятии грозового предупреждения, уточняя, что все службы «работают в стабильном режиме». Также представитель аэропорта опроверг информацию о затоплении взлетной полосы из-за непогоды.

По данным МЧС, дождь, гроза, град и усиление ветра с порывами до 15–20 м/с сохранятся в столице до субботы.